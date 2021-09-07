非洲國家接連發生政變　國際默許恐致「骨牌效應」

▲西非國家幾內亞本周驚傳政變，民眾列隊歡迎軍人。（圖／路透）



文／中央社

繼查德和馬利之後，西非國家幾內亞也遭逢政變。專家指出，西方強權的默許與不罰為軍政權製造有利氛圍，可能帶來政變骨牌效應，國際社會應停止鴕鳥政策與無效的譴責。

非洲國家過去1年奪權事件不斷，由查德、馬利以至最近的幾內亞，新當權者都免於受到懲罰，讓人民憤怒又沮喪。

馬利首都巴馬科（Bamako）受訪者向法新社（AFP）質疑：「如果可以為所欲為，那憲法、西非經濟共同體（ECOWAS）和國際外交還有何用？」

西非經濟共同體和諸多國際社會的聲音都譴責幾內亞政變，就如同1年前以及今年5月他們譴責馬利。說法也一樣：回復憲法秩序、釋放被關押者以及設定選舉時程。

然而一年後，馬利軍政府仍大權在握。

在查德，前總統德比（Idriss Deby）4月與叛軍交戰時身亡後，其子奪取政權。查德主要貿易夥伴暨前殖民國法國旋即給予新領導階層祝福，且避免將其形容為政變。

美國前駐沙赫爾地區特使范姆（Peter Pham）表示：「我認為國際社會犧牲了自己的影響力，第一步就是默認馬利政變...而在查德，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）還熱烈歡迎前總統之子上位」。

智庫國際危機組織（ICG）的傑瑟奎（Jean-Herve Jezequel）警告，不應有馬利與查德的政變協助觸發幾內亞政變的想法。

但他指出：「查德和馬利最近政變被區域與國際角色接受，甚至同意的方式，可能為幾內亞發生的事件製造了有利氛圍。」

巴馬柯一位匿名的高階官員表示，馬利與查德可能會帶來「骨牌效應」，讓其他國家的軍方躍躍欲試，想著「有何不可？」

國際特赦組織專家歐夫納（Fabien Offner）向法新社指出，在幾內亞的案例中，「經驗告訴我們要極度謹慎，不可過於天真。有些人認為（幾內亞總統）顧德（Alpha Conde）的政權完蛋是好事，但這也不是西非第一次出現希望，而這類希望往往落空」。

布吉納法索新聞網Wakat Sera社論向國際社會發出的訊息清楚明瞭：「停止鴕鳥政策，以及不斷重複且毫無作用的譴責。」

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