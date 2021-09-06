南洋控必吃！檳城蝦麵、加央牛油烤土司　全家聯名MAMAK檔第2波開賣

▲全家便利商店與「MAMAK檔星馬料理」合作，9/8起推出第二波聯名鮮食。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

南洋美食控吃起來！全家便利商店與台北東區熱門餐廳「MAMAK檔星馬料理」合作，9/8起推出第二波聯名鮮食，首次加入馬來西亞神秘綠醬「加央醬」，推出「加央牛油烤土司」、「加央甜椰包」；此外還有道地必吃「檳城風味蝦麵」，現在不用出國在超商就能吃到，還攜手多款商品，推出指定「第二件6折」等多重優惠。

全家與「MAMAK檔」今年7月合作，推出以咖哩、沙嗲口味製成的握沙拉、大口飯糰及咖哩雞飯等3款聯名商品，十分受歡迎，帶動相關品類銷售成長近1成；而持續看好異國美食商機、瞄準南洋控美食需求，9/8起推出第二波聯名商品。

▲首次加入被網友稱為神秘綠醬的「加央醬」製成2款甜點，首推「南洋風味加央牛油烤土司」。（圖／全家提供）

其中首次加入被網友稱為神秘綠醬的「加央醬」製成2款甜點，首推「南洋風味加央牛油烤土司」，以金黃烤土司塗抹上主廚獨家加央醬，加入一片奶油，加熱後奶油微微溶化，鹹甜口感十分美味，售價42元，還可搭配59元早餐促活動；另款蒸箱新品「南洋風味加央甜椰包」則將濃郁香濃加央內餡，加入特製香蘭葉製成，售價25元，10/15前搭配義美無加糖高纖豆漿還可現省5元。

▲「檳城風味蝦麵」將南洋風絕對少不了的蝦醬、叻沙醬同樣入料。（圖／全家提供）

此外鹹食「檳城風味蝦麵」將南洋風絕對少不了的蝦醬、叻沙醬同樣入料，以馬來西亞道地蝦味醬熬製成濃郁蝦味湯頭，搭配豬五花片、蝦仁、豆芽菜、油豆腐的，蝦味十足，售價99元；另有9/15上市的「檳城風味炒泡麵」售價75元，2款商品搭配鮮食自由配活動，任兩件省5元、任三件省10元。

▲9/8至10/5也攜手11種品牌，聯名推出近30款的名人名店商品貨架。（圖／全家提供）

此次集結一、二波7款聯名商品，並以早、中、晚不同樣式呈現，滿足消費者三餐需求；而9/8至10/5也攜手黃亞細肉骨茶、PABLO、MAMAK檔等11種知名品牌，聯名推出近30款的名人名店商品貨架，活動時間內購買指定商品，可享第二件6折優惠。

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