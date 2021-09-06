中和酒吧大亂鬥！多人爆頭濺血送醫　警噴辣椒水逮4人

▲景平路一間酒吧爆發酒後衝突，現場多人被打到頭破血流送醫。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區6日凌晨4時許，景平路上一家酒吧爆發激烈鬥毆，一名男子酒後上廁所與人爆衝突，一怒之下隨手拿起酒瓶往對方頭上砸去，頓時間酒瓶亂飛，店內桌子也被翻得一塌糊塗，警方獲報到場，見鬧事民眾制止無效，對他噴辣椒水後上銬逮捕。警方一共帶回4名鬧事民眾，並協助多名傷者就醫，全案將依聚眾鬥毆、傷害罪嫌偵辦。

▲警方見鬧事民眾不斷拒絕配合還出言挑釁，動用辣椒水後將他壓制。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，白姓男子（24歲）當時與詹姓（20歲）、蔡姓（21歲）、許姓（21歲）等3名友人到酒吧消費，期間白男上廁所時，與其他桌的廖姓男子（21歲）爆發口角，雙方一言不合大打出手，白男同行友人見狀也加入助陣，一群人就在酒吧大亂鬥，酒瓶、桌椅在店內揮灑，現場一片混亂，店家只得報警求助。

警方獲報，該酒吧有10多人打群架且有多人掛彩，於是派出多名警力前往，同時呼叫4輛救護車到場支援。白男見警方到場，不斷大聲叫嚷，還出言不遜，警員見制止無效，拿出辣椒水噴灑，白男大聲表示「我有氣喘喔」仍然拒絕配合，警方只得將他上銬逮捕，同行的許男也同樣因拒絕配合，仗著酒意不斷叫嚷，最後被上銬逮捕。

▲警方將白男（上）及許男（下）上銬帶回。（圖／記者游宗樺攝）

附近民眾表示，該酒吧營業約1年，常有兄弟人來消費，偶而有喝醉酒的民眾鬧事，這次的鬥毆事件算是近期最大規模的，在睡夢中就聽到有多人叫罵，大罵髒話還有砸東西的聲音，吵鬧約10分鐘左右警方就到場了，因為很怕停在店門口的機車會被波及，等到吵鬧聲平息才敢下樓查看，這家店確實讓人感到困擾。

警消到場，發現廖男後腦勺被打到爆血，此外，現場還有彭姓（26歲）、陳姓（21歲）、王姓（22歲）及廖姓民眾（29歲）共5人掛彩，不少人被打到頭破血流，滿臉是血、白衣沾滿鮮血，被分別送往永和耕莘醫院及雙和醫院救治，均無生命危險。

▲遭白男痛毆的廖男被抬上擔架送醫，另外有多人掛彩也被送醫治療。（圖／記者游宗樺攝）

有傷者無奈表示，當時看到店裡面爆發衝突，站在旁邊他們就過來推人，還拿酒瓶砸人，自己跟朋友什麼都沒做就被波及，整個人甚至被對方抓起來摔在地上，頭部還因此摔傷。警方已將鬧事的4名民眾及多名目擊者帶回中和派出所，釐清案情細節，全案將依聚眾鬥毆、傷害罪嫌偵辦。

▲衝突後酒吧內一片凌亂。（圖／記者游宗樺攝）