快訊／93萬劑BNT封緘檢驗「等滿14天」？　陳時中下午說明

▲我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）



記者嚴云岑／台北報導

首批93萬劑BNT疫苗今（2）日上午7時抵台，效期到2022年1月5日，不過，外界發現裝箱的「復必泰」字樣消失，據悉是台積電與鴻海質疑與合約不符，並在與上海復星聯繫後協調移除，下午指揮中心有望說明。另外，BNT抵台後需進行封緘檢驗，但標準品卻只提前一天到貨，是否有望如首批莫德納來台般加速放行？下午陳時中也將一併說明。

上午7時疫苗抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、永齡基金會執行長劉宥彤與慈濟基金會到場接機，並舉著「Thank You」的牌子表達感謝。

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指揮中心說明，此批BNT疫苗共計93萬劑，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，並進行後續檢驗封緘作業。

▲93萬劑BNT疫苗，待完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。（圖／指揮中心提供）

此批疫苗將由指揮中心統籌運用，目前初步規劃將優先開放給12歲至17歲(含)青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾；後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。

另外不少人也期盼BNT是否可以優先開放孕婦？陳時中昨日在者會表示，BNT疫苗沒有禁止孕婦施打，他們當然也在施打對象裡面，不過不會像莫德納特別開放優先順序，「恐怕我們不會那樣考慮。」但他隨後又提到「當然也有最近懷孕的人，所以我們會考慮。」

指揮中心重申，防疫是政府唯一的考量，政府絕對會把關疫苗的安全與有效性，疫苗輸入臺灣之後，都要經過食藥署的檢驗封緘，確實有達到標準、安全無虞，才會開放讓民眾接種，請民眾配合政府接種疫苗，加速提升臺灣疫苗覆蓋率。

▲首批BNT疫苗共計93萬劑，已於今(2)日上午7時抵達桃園國際機場。（圖／指揮中心提供）