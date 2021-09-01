她在家睡覺...竟被「流星」砸中！隕石撞破窗戶、收音機　直搗屁股

▲一般人被隕石擊中的機率，微乎其微。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

「你有被隕石砸到過嗎？」、「被隕石擊中會怎樣？」這個問題可能很多人都沒想像過，多數人應該都會覺得，自己被隕石打到的機率，跟中樂透彩一樣低，但一旦被砸到，應該必死無疑。不過在美國阿拉巴馬州就有1名女子，人只是在家中安穩睡覺，卻被隕石擊中，而且只打到她的臀部，沒有生命危險。

太陽系中，有許多漂浮於火星和木星之間的小行星，而這些小行星碰撞所脫落的碎片，就稱為「流星體」，若收到引力牽引進地球大氣層，墜落時燃燒形成的軌跡，就稱為「流星」；沒有在過程中汽化直落地面，則稱為「隕石」。

根據《每日鏡報》報導，根據估計，大約只有5%的隕石會墜落到地面，且在燃燒過程中體積萎縮到很小，除非是直接打中頭部要害，不然不太會危及人類性命。另據《Lottoland》數據統計，被隕石擊中的機率為8億4千萬分之一，機率可說是微乎其微。

但儘管被隕石打到的機率如此低，過去在1954年11月底，美國阿拉巴馬州有1名叫霍奇斯（Ann Hodges）的女子，她在家中時，被窗外從天而降的隕石，一路先撞破窗戶、撞到收音機，再打到她的屁股。不過還好被隕石打到的霍奇斯，只有覺得屁股燙燙的，並沒有受到嚴重創傷。

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