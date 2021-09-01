女嬰「妖怪鼻」被遺棄！窮養父咬牙籌手術費　18年後她考上醫學院

▲歷經多次手術，少女的外貌現在與一般人並無不同。（圖／翻攝自紫牛新聞）

圖文／CTWANT

大陸山西省18歲少女王淋宇出生時因先天性面部缺陷被遺棄，由養父扶養長大。雖家境不富裕，養父仍堅持打工，讓女兒進行面部修復手術。如今少女的外貌與一般人並無不一樣，還考上了山西中醫藥大學藥學類專業。王淋宇說，「我會好好學習專業知識，以後幫助別人，回報社會。」

根據陸媒《紫牛新聞》報導，少女養父的妻子患有心臟病，因此2人結婚多年都沒有孩子；2003年7月，王男得知有嬰兒被遺棄的消息，便前往查看，「第一眼看到她的鼻子，一高一低，跟正常人的不一樣，我沒有孩子，我跟老婆都很喜歡孩子，當時就跟負責人說要養她。」辦好領養手續後，王男就把女嬰抱回家了。

王淋宇2歲的時候曾動過面部手術，但沒有太大改善。很快地王淋宇8歲了，但這年養母卻去世了。王男回憶，「當時所有親戚朋友都勸我不要養這個孩子了，做手術要花很多錢，我說既然領養了人家，就得有這個擔當，不管想什麼辦法，一定要給她做手術。」

話鋒一轉，王男難過地說，很多同儕都用異樣眼神看女兒，不跟她交朋友，很多大人看她也像看怪物一樣，但女兒很堅強，從來不哭，只是常低著頭，個性很內向。直到2015年，他們遇到熱心助人的醫師舒茂國；醫師舒茂國得知王男的家庭狀況後，主動聯繫慈善基金會申請手術費贊助。

歷經5次手術，王淋宇的面貌有很大的改善，幾乎跟一般人沒什麼兩樣；她笑著說，「希望不再有人叫我怪物。」而受到父親與好心醫師的影響，王淋宇立志從醫，幫助更多人。最後她如願考上醫學院，「希望在大學能交到好朋友，我會好好學習專業知識，以後幫助別人，回報社會。」

延伸閱讀

▸ 疫情家人進不去！醫「緊握病患手」陪走最後一段 「留下手套」逼哭網

▸ 竹科男劈多女！甩巴掌「媽陪下跪」求饒 前女友們再爆「下手高中妹」

▸ 等不到八大開放！酒店紅牌「失業欠債」走絕路 家屬痛哭：買不起塔位