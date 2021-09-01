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竹科劈腿渣男「獵女3絕招」公開　30歲媽寶行徑讓人白眼

班男（圖）平日以BMW名車代步。（翻攝網路）

▲班男平日以BMW名車代步。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在科技大廠擔任工程師的班姓男子，頂著高學歷及科技新貴光環，經常在臉書曬名車及身材，並透過批踢踢交友板及臉書廣發交友訊息獵女，還曾上節目分享當家教的故事。沒想到他竟利用家教網兼差機會，把女學生當成下手對象，其中被勾上床的女學生還有未成年少女，他被指控慣性劈腿，被提分手竟還要媽媽出面求挽回。

被踢爆是騙愛劈腿慣犯的班姓男子，現年30歲，身高183公分，平日會特意鍛鍊肌肉，外表不算出眾，除了擁有清華大學畢業的頂大光環，目前在聯發科子公司擔任研發工程師，自稱年薪150萬，不差的外在條件加上幽默的談吐，給人不錯的第一印象，還曾上節目大談家教經。

若女生提出分手，班姓男子就會使出一哭二鬧三下跪手法挽回。（讀者提供）
 
▲若女生提出分手，班姓男子就會使出一哭二鬧三下跪手法挽回。

前女友小嫻說，班姓男子起初說自己是建中畢業，再從清大轉學至台大，最後是台大電子研究所畢業，在聯發科工作，「但後來我發現他沒有轉過學，台大研究所也沒有畢業，工作也不是在聯發科總公司，只是『子公司』，還有許多事情都是他編的，完全不懂他為什麼要這樣。」

小嫻提分手後，班姓男子帶著媽媽跑到小嫻家門口下跪，哭求復合。（讀者提供）
 
▲小嫻提分手後，班姓男子帶著媽媽跑到小嫻家門口下跪，哭求復合。

後來小嫻實在無法忍受班男的謊話連篇，還和所謂的前女友糾纏不清，在交往半年後提出分手，沒想到班男卻死纏爛打，甚至還帶著媽媽跑到小嫻家門口下跪兩小時，班母也隔著鐵門替兒子說情，希望小嫻能心意回轉，讓小嫻感到非常荒謬，直呼：「他都已經30歲了耶！」


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