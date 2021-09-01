校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年　裸照求愛陳副總

▲阿花因優秀語言能力而一度得到公司重用，還曾到歐洲出差，但之後多數工作都不超過3個月。（圖／翻攝PTT，已變色處理）

圖、文／CTWANT

北部某國立大學教授因不堪昔日女學生阿花（化名）性騷擾，向警方提出申訴，而本刊調查發現，慘遭「魔掌」的不只1人。阿花曾單戀已婚的帥氣同事，還上網抹黑對方妻子，更因瘋狂騷擾公司財務長而被開除，甚至把只穿內衣的裸照寄給自己的上司，早已是職場性騷擾慣犯。

據悉，阿花出身樸實家庭，父親靠開計程車養活一家大小，她求學時期成績優異，她稱自己當時是全校前五名內的「校花」，除精通英文，德文和日文也有涉獵，但她背負家人期待進入大學後，這朵校花卻成為無數人的惡夢。

本刊調查，阿花在聽講時迷戀上該校教授，在校園內展開瘋狂追求，甚至守在研究室外只為見老師一面，教授不堪其擾而提報性平會，阿花父親見大事不妙，主動讓女兒退學。

▲阿花年輕時長相清秀甜美，曾是成績優異的「校花」，如今卻因性騷擾而成為許多人的噩夢。（圖／翻攝畫面，已變色處理）

在進入職場後，阿花因優秀語言能力而一度得到重用，還曾被派到歐洲出差，但她因病離職，此後輾轉在咖啡廳、麥當勞等處擔任兼職，但每份工作最長持續3個月，最短則只有3天，10多年間換了約53份工作，離職的部分原因則是性騷擾被開除。

據了解，阿花在2017年時曾愛上已婚的帥氣男同事，並展開騷擾式追求，包括每週送禮及簡訊轟炸，離職後仍持續發送電子郵件騷擾，甚至在網路上貼文，表示男同事的「大老婆」擁有很多，卻「一直找碴」，認為是要逼自己去死，直到發現新目標才放過該名男同事。

2018年底，阿花又到某新創公司上班，因公務上頻繁聯繫而愛上該公司財務長，除每天傳送海量簡訊外，她還在電梯內向財務長告白，表明願意開房間、發生關係，財務長則在忍無可忍下將她開除。

阿花去年到某汽車經銷公司上班，再度迷戀自己的頂頭上司，還寄出只穿內衣的裸照向他表達愛意，這份工作則僅持續1個月就被炒魷魚，她此後又換了多份工作，今年中則公開表示愛上自己的主治醫師並告白，被醫師警告可能會被列為拒絕往來戶，她目前失業在家，淪為靠父母照顧的「啃老族」竟又回頭將魔掌伸向昔日教授，現已被提出性騷擾申訴。

▲阿花曾把自己的裸照傳給公司副總，她也預知自己即將被開除。（圖／翻攝PTT）

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