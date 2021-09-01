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小學校長土皇帝！學生犯錯要老師罰站　模範生形容她就像惡魔

新北市石碇國小魏姓校長遭控職場霸凌多名老師。（翻攝石碇國小臉書）

▲新北市石碇國小魏姓校長遭控職場霸凌多名老師。（圖／鏡週刊提供，下同

圖、文／鏡週刊

今天是開學日，本刊接獲爆料，新北市石碇國小疑似出現校園職場霸凌，魏姓校長遭多名老師指控常在會議上辱罵老師，干預教學，甚至在全校師生面前說：「學生做不好，就表示老師沒教好，那就請老師罰站！」引起老師們的不滿與恐懼。對於相關指控，校長撇清霸凌行為，教育局則調查中。

一名離職的A老師透露，去年9月學校進行校園防災演練，因校長不滿意學生的表現，對負責規劃執行的代理老師大聲咆哮，甚至當著全校師生面前訓斥該名老師20分鐘，還說下次學生若沒有做好，要叫老師罰站，該名代理老師受不了校長的刁難，到校不到3個月就主動辭職。

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沒想到，事發不到1個月，校長又因一名學生在晨會時服儀不整，除了在全校師生面前要該名學生改進，也同樣表示，學生若再犯，會要求導師罰站。A老師痛批：「魏校長一直在踐踏老師的尊嚴！」

去年4月，石碇國小發生輔導主任不當管教事件，校長懷疑2名老師爆料，事後處處針對2人。（讀者提供）

 
▲去年4月，石碇國小發生輔導主任不當管教事件，校長懷疑2名老師爆料，事後處處針對2人。

另一名離職的B老師則說：「魏校長還會聯合其他主任否定老師的能力，他們在會議上飆罵老師，打斷老師發言，擅自更改月考考題，不尊重老師的專業，尤其會對資歷淺、沒人脈的代理老師施壓，不但讓人感到挫折，也讓被針對的老師充滿順我者昌、逆我者亡的恐懼感。」

B老師透露，去年4月，學校輔導主任對特教生施暴，鬧上媒體版面，魏校長懷疑校內2位男老師找媒體爆料，事後便處處針對2名老師，除了對他們的教學進行干預，甚至指控2名老師擅自參加研習。

B老師說：「2名老師上課時常有主任、校長在旁觀課，還要求他們每個禮拜都要上傳授課計畫，再由主任給予意見，後來甚至要求他們上課時架設DV拍下授課過程，如果老師跟學生聊天，還會被追問。不只老師上課不自在，學生壓力也很大，上課不敢亂講話，深怕成為校長的黑名單，就連模範學生也直指校長像惡魔。」

魏姓校長在校外群組公開批評2名老師，讓校外人士看不下去。（讀者提供）

直到學期末，有老師找議員陳情，校方因將影片放在公開的網站上，但未告知學生、家長，也沒有讓他們簽下同意書，校長才撤掉影片，但主任們仍時常以視查、指導的名義，走進教室觀課，讓師生感覺被監控。

另一名遭遇到同樣狀況的C老師則說：「美其名是公開觀課，最後卻搞得像批鬥大會，校長跟主任還會在全校老師面前，指責老師在講什麼東西，很不給老師面子。」

A老師無奈地表示：「離開石碇這個地獄，其他地方都是人間天堂，我本來想去了解偏鄉教育，卻變得很沒自信，學校讓你覺得是笨蛋，對教育失去熱誠，辦教育的人卻搞小圈圈，校長讓學校氛圍很糟糕，我真的受不了。」

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