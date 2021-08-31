山東14歲學生染炭疽病死亡　35歲男子在死者家中屠宰病牛也感染

▲山東出現14歲學生染炭疽病死亡案例。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

《中國疾病預防控制中心周報（英文）》27日報告，截至8月15日，山東省濱州出現2例炭疽確診病例，一例是一名14歲的學生（患者A），另一例是一名從事屠宰工作的35歲男子（患者B）。患者A於8月6日死亡，患者B被轉移至傳染病醫院進行隔離治療。

▲另名35歲感染者曾在死者家中屠宰病牛。（圖／CFP）

《健康時報》報導，根據現場流行病學調查，7月28日，患者A突然出現發熱、乏力、乾嘔、腹瀉、抽搐等症狀，當晚和7月30日兩次被送到劉廟村衛生室就醫。7月31日，患者A在村衛生室輸液時出現突發意識不清、破傷風、頸部僵直等症狀，被轉送濱州醫科大學醫院救治。

這名14歲的患者A於8月6日死亡。根據腦脊液，血清抗體以及血培養檢查，專家初步判定死因是由敗血症引起的腸炭疽或腦膜型炭疽。

至於同樣受到感染的患者B曾在7月25日前往患者A的家中屠宰病牛，目前進行隔離治療中。為避免炭疽病情擴散，當地政府對2例確診病例的所有密接者採取12天隔離措施，包括居家隔離24人及集中隔離9人。

此外，當地基層醫療機構也對78人進行發熱、腹瀉、嘔吐、皮膚症狀篩查，截至8月24日未發現新增病例。