酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師「每天抄心經迴向」　判決出爐

▲方兆杰酒駕撞死黃暐瀚母親，判決結果出爐。（圖／翻攝方兆杰臉書）

記者游瓊華／台中報導

台中美髮師方兆杰5月初連續2日酒駕，結果撞死名嘴黃暐瀚母親，而他肇事後第一時間卻是跑到超商買酒，企圖湮滅酒駕事實，最終遭羈押禁見，而他在羈押兩個月後提出撤銷羈押的聲請表示，自己深感悔悟，還每天抄寫心經迴向被害人及其家屬，以此來力求交保，但遭到法官駁回。法院歷經長時間審理，今日審結，方兆杰被依酒駕致死罪判刑5年4個月。

回顧案情，方兆杰先是在5月4日凌晨因酒駕闖紅燈而遭到警方攔查，結果因為酒測值超標而被帶回警局製作筆錄，並於同日上午11時許離開警局，但沒想到他卻又在同日晚間10時許與朋友到KTV歡唱，豪飲了43杯威士忌後，於5日凌晨3時許堅持開車離開現場，但卻在途中將黃暐瀚母親撞死。

▲方兆杰連續酒駕，事發前豪飲了43杯威士忌，竟還堅持開車離開。（圖／記者鄧木卿攝）

方兆杰（30歲）11日出庭時開頭就向黃家人鞠躬並說「真的很對不起」，稱自己相當懊悔，每天都抄心經希望能迴向被害人及家屬。方還說，案發的前幾日心情非常不好，所以才喝酒，他知道自己已鑄下大錯，希望和解，盼法官停止羈押讓他出去賺錢，以行動彌補歉意，但遭到駁回。

歷經多日的審理，法官今日審結，將方兆杰依酒駕致死罪判處5年4個月徒刑，至於他事發前的酒駕，則判刑3個月，得易科罰金。全案可上訴。