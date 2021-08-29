好市多退貨「買原價退特價」！他簽收傻眼：少200欸　賣場回應了

▲民眾到好市多買雞腿排，因為味道怪怪的辦理退貨，結果是退特價金額。（圖／記者劉亮亨攝）

記者柯振中／綜合報導

美式賣場好市多相當有名，尤其是退貨機制，讓不少民眾稱讚。不過，近日有民眾投訴，原價購買雞腿排，因故辦理退貨，櫃台人員卻是以「特價處理」，退回來的金額與購買時相比，短少了許多。對此，賣場則回應，退貨是依照消費者購買的金額退款，會去了解實際的狀況。

根據《東森新聞》報導，這位民眾抱怨，他一共購買15次雞腿排，其中只有一次是特價購入，最近一次買回家，發現味道怪怪的，因此回到賣場退款。

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▲好市多會員眾多，有不少人會到賣場採買生活用品，加上便利的退貨機制，衍生不少糾紛。（圖／記者劉亮亨攝）



不過，等到退完貨，要簽退款完成單，卻發現上方的金額並非原價，而是數個月前特價購買的金額，向櫃台人員反應，對方才心不甘情不願地重新辦理退貨。

對此，其他會員認為 ，依照當時發票的收據，照理來說是「買多少、退多少」，而非選定先前特價的金額來退款，應該不是刻意，有這種狀況，可能是偶爾發生的疏失。

實際詢問賣場人員，對方則回覆，退貨是依照消費者購買的金額，來進行退款，「就是你買多少、退多少，當初買特價，就是退特價。」至於這種狀況，賣場業者已經得知，會去了解中間發生什麼誤會。

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