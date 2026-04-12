萬華百年老店「兩喜號」二代闆娘過世！老顧客難過不捨

▲兩喜號二代闆娘陳王惠美女士傳出過世消息。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市萬華區105年小吃店「兩喜號」傳出沉痛消息，店家在臉書宣布第二代負責人陳王惠美女士逝世。陳王惠美早年嫁入該店，長期參與店務，負責店面經營與顧客接待。店家表示，由於近期有多位顧客詢問負責人近況，因此決定公開告知其已完成人生旅程。

早期參與店面經營 負責店內接待工作

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店家表示，陳王惠美在進入兩喜號家庭後，便投入餐飲工作。她長期留在店面負責接待工作，與到訪的顧客交流。店家指出，負責人將心力放在店內同仁與家人的照顧上，直到晚年仍關注店內運作情形。

顧客詢問次數增加 店家正式對外公告

由於兩喜號經營時間超過百年，陳王惠美在店內工作的身影已為顧客所熟悉。近期因其身體狀況未再出現在店面，引起多方詢問。兩喜號家族表示，因不願影響大眾，原先維持低調，但為回應老主顧的關心，正式宣布老闆娘過世的消息。

▼兩喜號在地經營105年，是許多萬華人記憶中的好滋味。（圖／ETtoday資料照）



同仁送別負責人 店內運作維持正常

兩喜號店內同仁在負責人人生最後路程皆到場陪同。店家表示，內部同仁與負責人關係穩定，如同家人。目前店內各項事務仍由後輩與同仁接手處理，維持品牌運作與傳承，不會因負責人逝世而中止。

家族低調處理後事 未來將持續經營品牌

兩喜號家族目前正處理陳王惠美女士的後事，並強調會持續經營這座位於萬華的品牌。針對外界的關心與難過，家族表達感謝，並說明未來會繼續依照原有的經營方針，將品牌傳遞下去。