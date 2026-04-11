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前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！告白黃國昌：把我破碎的心撿回來

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！告白黃國昌：把我破碎的心一一撿回來

▲林子宇今在新北三重的民眾黨誓師大會上對黃國昌當年的一句力挺感性告白。（鏡報董孟航）

圖文／鏡週刊

台灣民眾黨今（11日）在新北三重舉辦誓師大會，創黨主席柯文哲與參選新北市長的現任主席黃國昌，率領黨提名的6位議員候選人同台造勢。其中，參選板橋區市議員的「黃國昌四金釵」林子宇回憶起前年自己在碧潭落水的往事，難得公開吐露當時心境，真情告白黃國昌當時說的一句話「把我破碎成萬千碎片的心一一撿回來」。

柯文哲今在新北三重的誓師大會上幫黃國昌站台，指他會遵守財政紀律、做事有效率，會帶動城市發展、推動居住正義，若對新政治還有期待，就支持黃國昌當新北市長；黃國昌則高喊「我們準備好了！」承諾會1天當3天用，希望給他4年時間表現，還說如果做不好會隨時走人。

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！告白黃國昌：把我破碎的心一一撿回來

▲林子宇（左1）今與黃國昌等人在新北三重的誓師大會上同台造勢。（鏡報董孟航）

當年碧潭落水　林子宇首曝心境背景

代表民眾黨參選新北板橋議員的林子宇，今在台上則回憶起自己前年在新店碧潭落水的往事。據報，2024年7月10日晚間10點40分左右，林子宇在碧潭西岸因不明原因落水，被巡邏保全發現救起，送往耕莘醫院急救，所幸沒有大礙。

林子宇說，到現在還是會有人遇到她、以為她是要選新店，她現在還能跟大家說說笑笑，但其實2024年那時候是她人生最低潮的時期。就在她要代表民眾黨前往美國參與共和黨全代會的前一天，她遭遇了人生中最重大的背叛，她還記得當時出差美國2週，她作為民眾黨唯一的代表，白天要穿正裝，換上笑臉展現專業的形象，「不能讓藍綠看不起」，但晚上她卻是夜不能寐、不敢睡覺，也不敢流淚，就怕紅腫的雙眼會出賣自己的尊嚴。

黃國昌一句話讓她嚇死！　林子宇真情告白

林子宇坦言，那時人生低潮非常辛苦，也因此導致後來發生了「恍神」跌落碧潭的事件。

她回憶，當時她在醫院醒來的那一刻，先是看到了柯文哲，再看到其他黨內同志。她醒來時心想「完蛋了」，因為外面風向都當作是民眾黨內部霸凌，然而這時黃國昌出面表示：「林子宇是黨內優秀的夥伴，國際事務都是她在處理」，讓她快嚇死，因為其實在此之前她跟黃國昌很少有交集。

林子宇感性告白，當時對她來說，黃國昌一個這麼剛強的戰神，「從他口中說出的這一番話，把我破碎成萬千碎片的心一一撿回來了」。她突然知道自己是誰，她的能力和價值不是一個失敗的感情事件可以定義。

林子宇接著又說，當柯文哲被惡劣的民進黨政府關押時，她就跟隨黃國昌的腳步，不管是跟國際接洽或是上街頭陳抗，她曾與黃在凌晨時分一起待在中央黨部商討對策，也曾經和他一起站在凱道的拒馬前成為人體衝浪的一員」。她最後也懇請大家給她一次機會，去驗證她講的理想能否實現，「新北，黃國昌在，板橋，讓我來好不好！」並還自嘲過去被說像太妹的嗆聲事件，向支持者大喊「新年快樂！」隨後鞠躬結束演說。

昔遇民眾喊「選到底」　林子宇反嗆新年快樂惹議

今年農曆春節期間，林子宇陪同黃國昌在板橋拜年發紅包，途中遇到民眾譏諷黃「市長要選到底喔」，林子宇面露凶狠眼光，直喊：「新年快樂喔！」遭酸有如太妹嗆聲。事後她表示對於影響到大家過年的心情她要說聲不好意思，並表示未來面對任何一位手無縛雞之力的老百姓，「我會蹲得更低」。

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