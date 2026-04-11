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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

▲▼鄭麗文參訪北京故宮，遇大陸熱情民眾。（圖／記者陳冠宇攝）

▲山西鐘小姐讚鄭麗文有大女主氣質。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇、鄭佩玟／北京報導

國民黨主席鄭麗文今（11日）下午一行人到故宮博物院參觀，由於今日周六，故宮並未清場，所以一路上有不少認出鄭麗文的遊客。一名從廈門來的郭小姐興奮表示，福建的武夷山跟台灣的阿里山兩山隔海相望，這種真情，還有廈門跟金門，兩門也是相對望，「我們的講話、生活習俗都是一模一樣的」，她還讚鄭麗文很親民，心裡裝著對祖國濃濃的情感。另一名山西的鐘小姐則說，鄭麗文有大女主的氣質，「我會關注她是因為刷到她是一個反台獨的！」

▲▼國民黨主席鄭麗文參訪北京故宮。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文參訪北京故宮。（圖／記者陳冠宇攝）

今日北京陽光普照，鄭麗文下午率國民黨一行人赴故宮參觀，路過的中國大陸民眾也紛紛尖叫跟拍。《ETtoday新聞雲》記者隨機採訪路過民眾，一名來自廈門的郭小姐興奮指出，廈門跟台灣隔海相望，「我的的孩子雖然在北京生活和學習，但之前參加的朗誦比賽，我都會把台灣當作一個主題，比如福建的武夷山跟台灣的阿里山，我都會說兩山隔海相望，這種真情，還有廈門跟金門，兩門也是相對望，我們的講話、生活習俗都是一模一樣的，感覺就是同胞跟兄弟姊妹！」今天能看到台灣的國民黨領導人真的很興奮，因為以前只能在電視上看到。

被問到對鄭麗文的印象，郭小姐說，鄭麗文很親民、親和力很強，心裡裝著對祖國濃濃的情感，「而且她心裡也裝著台灣、心繫民生，大陸的民眾很難可以看到台灣領導人，幾乎都只有在電視上才能看到，包括以前的馬英九、連戰，他們來我都有關注！」今天剛好來逛故宮又剛好遇到鄭麗文，這種驚喜比自己去找她更震撼，所以才會一路尖叫、很興奮，「我想去拍她！」

▲▼鄭麗文參訪北京故宮，遇大陸熱情民眾。（圖／記者陳冠宇攝）

▲來自廈門的郭小姐說，鄭麗文心裡裝著對祖國濃濃的情感。（圖／記者陳冠宇攝）

另一名來自山西的鐘小姐也是難掩激動之情，大讚鄭麗文氣質像是「大女主」，走路很瀟灑，「我看到她就哇哇就跑過去了，想拍她的正臉，朋友都有關注，我會關注她是因為刷到她是一個反台獨的！」鐘小姐說，自己這兩天剛好來北京玩，碰到鄭麗文真的很激動，「我們還想說沒去長城，結果就看到鄭麗文，已經立刻跟我姊分享了，我一開始還沒有認出她，就是先愣住了，因為我們還在趕四點鐘剪票，進來先休息，結果看到好多人來，以為是什麼國家領導人來，是旁邊的人說是鄭麗文，就趕緊去追她！」

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