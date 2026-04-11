寵物日毛孩列車僅開放狗狗　蔣萬安允未來會評估

▲蔣萬安出席2026國際寵物日北捷「狗狗友善列車」活動。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北捷運公司的「狗狗友善列車」活動今（11日）登場，今年已是連續第4年舉辦，讓毛小孩上車後免關籠。市長蔣萬安也特別與惠光導盲犬學校2隻導盲犬Thor及Quill，一起從捷運中山站搭乘至台北101/世貿站體驗。針對活動僅開放犬隻，市長蔣萬安說，不同動物的特性不同，會持續評估可行性。

台北市公共運輸處今因應「2026國際寵物日 狗狗春遊趣」活動，推出免費友善狗狗公車試乘班次，闢駛往返捷運台北101/世貿站及景勤狗活動區的專車。捷運部分，則安排4部狗狗友善列車，自下午1點起行駛淡水信義線象山站至淡水站，開放毛小孩上車後免關籠。

針對活動僅開放犬隻，有貓咪及特寵飼主也想體驗，且在月台、進出閘門期間仍須待在寵物籠內，有飼主認為仍不夠便利。蔣萬安表示，不同動物有不同特性，因考量貓咪怕生，未來會請捷運公司深入評估。北捷也表示，未來將持續蒐集民眾意見，做為後續活動規劃參考。

蔣萬安致詞時表示，台北市政府近年來響應國際寵物日舉辦狗狗春遊趣活動，今年已邁入第4年，歡迎毛孩家庭前來體驗「Bus、Metro、Walk」的B、M、W出遊行程，串聯「B-友善狗狗公車」「M-狗狗友善列車」、及「W-景勤狗活動區」，讓台北市成為更加友善的動物之都。