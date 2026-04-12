習近平鄭習會閉門稱中國人不打中國人！　陸10時釋十項惠台政策

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

記者鄭佩玟／北京報導

國民黨主席鄭麗文今（12日）將結束大陸訪問行程，並於下午搭機返台。據悉，大陸國台辦也訂於今日上午10時，宣布台灣農漁產品、優質商品輸陸、旅遊開放及促進青年交流的相關政策，共十項惠台措施，作為此次鄭習會的「大禮包」。據國民黨人士透露，中共中央總書記習近平在鄭習會上對鄭麗文印象非常好，對於鄭在台灣勇敢說出「當個堂堂正正的中國人」很不容易，習閉門會議時更稱，「中國人不打中國人！」

據轉述，習近平在閉門會中形容鄭麗文勇敢在台灣說出「當個堂堂正正中國人」，是相當不容易。更嚴正呼應鄭麗文致詞時談話，「絕不容許台獨勢力分裂、外部勢力介入」。對於習近平說，「中國人不打中國人。」國民黨人士認為，只要兩岸有民族認同與政治互信，而政治互信就是「九二共識」，那麼兩岸的和平就有機會，鄭麗文對於這些也非常有信心。

此外，鄭麗文於10日的中外記者會中透露，自己在會談中有把九二共識完整的內容再說了一遍，並轉述習近平說，「除非心中很陰暗，或者刻意裝糊塗，否則不應該不知道九二共識真正的內容。」國民黨人士指出，國民黨的立場很清楚，九二共識就是「1992年兩岸雙方授權機構達成各自以口頭聲明方式表達堅持一個中國原則」的共識，同時求同存異，成為兩岸協商與聯繫機制的政治基礎。此人士表示，國民黨對九二共識的立場很很清楚，習近平知道國民黨的立場，還是邀請國民黨主席來大陸訪問，「代表大陸是沒有反對國民黨對九二共識的詮釋。

