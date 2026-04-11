邱毅控綠營民代逼台商認養小三　民進黨：有證據就指名道姓講出來

▲國民黨前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委邱毅日前指控，每逢大選，綠營有立委跟台商要錢，「赴中國要求吃喝招待、前往夜總會」，甚至「逼台商認養綠營官員小三」。對此，民進黨今（11日）回應指出，請他把話講清楚，是本黨哪一位立委議員赴中國要求台商招待、前往夜總會？甚至要求台商認養小三？只要能提出事證，本黨立即調查絕不包庇，但若講不出來，指控完全子虛烏惡意造謠，就請邱毅就立刻公開道歉！

有關邱毅公開指控「綠營立委議員赴中國要求吃喝招待、前往夜總會」，甚至「逼台商認養綠營官員小三」等荒謬言論，民進黨發言人吳崢駁斥，邱毅的指控完全是子虛烏有的惡意造謠，本黨予以嚴厲譴責。

吳崢表示，邱毅講得繪聲繪影，那就請他把話講清楚，本黨哪一位立委議員赴中國要求台商招待、前往夜總會？甚至要求台商認養小三？請拿出證據。只要邱毅能指名道姓提出具體事證，本黨立即啟動調查處理，絕不包庇。但如果講不出來，就是胡說八道、抹黑造謠。

吳崢強調，邱毅長年以捕風捉影的方式，以不具名、不具體的指控對民進黨潑髒水，手法並不新鮮。這種拿不出證據的瞎扯，就是造謠，本黨予以強烈譴責。要求邱毅立刻公開道歉。