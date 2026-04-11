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嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

▲▼新北市長參選人黃國昌舉辦首場戶外大型造勢活動，柯文哲到場支持。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長參選人黃國昌舉辦首場戶外大型造勢活動，柯文哲到場支持。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

新北市長參選人、民眾黨主席黃國昌今（11日）在三重舉辦首場戶外造勢活動。創黨主席柯文哲出席致詞時說，過去30年台灣政治就是藍綠兩黨吵吵鬧鬧，吵完之後人民還是要面對低薪、高房價等問題，「唯一沒有缺的是缺德」。柯表示，台灣的政治文化要跳脫藍綠兩黨意識形態鬥爭，還有很長的路要走，但如果心中還有期望，「拜託請支持黃國昌當新北市長，他一定會讓你看到城市在改變、生活在進步」。

柯文哲說，前幾天，黃國昌的競選廣告已經公布了，大家一起要把黃國昌身上的惡意標籤一張張撕掉，不管是抹黑、抹紅、惡質造謠，一起撥雲見日迎向未來。為什麼黃國昌要堅定參選新北市長？為什麼需要堅定支持他？原因很簡單，因為台灣需要一個新政治。

柯文哲表示，過去30年台灣政治就是藍綠兩黨吵吵鬧鬧，雖然也有政黨輪替，可是問題都沒有解決，「在吵吵鬧鬧之後，人民還是要面對低薪、高房價、缺水、缺工、缺電、缺人才，唯一沒有缺的是缺德」。

▲▼黃國昌「讓新北更有型」造勢。（圖／記者呂佳賢攝）

「今天為什麼在這裡？就是因為不能再等了，人們需要一個政治新選擇。」柯文哲說，這個社會對黃國昌的標籤很多，但在他眼中，黃國昌就是一個堅持理想往前衝的人，他才是真正的絕不投降、絕不屈服、絕不放棄的人。

柯文哲指出，黃國昌從政以來始終站在有權力者的對立面，「他今天如果去參加民進黨，跟民進黨權貴混在一起，保證吃香喝辣」，但他卻選擇走在一條孤獨、寂寞、辛苦的第三勢力道路上，為了居住正義、司法改革，為了理想奮戰，即使傷痕累累還是堅定向前衝。

柯文哲說，政治圈有很多利益交換，黃國昌顯得格格不入。他不會去討好別人，因為他這種個性，才可以揭發私菸案、慶富案、科學城弊案、im.B詐騙案、綠電貪瀆案，守護人民的每一塊納稅錢。

柯文哲指出，當年私菸案，民進黨甚至時代力量很多人勸黃國昌不要搞，可是就是因為他不願妥協的態度，讓他樹立很多敵人，「因為黃國昌讓這些人很難賺錢，把他當作最大敵人」。但台灣社會到底是需要正直的人？還是鄉愿的好好先生？台灣需要一個沒有後顧之憂、不必顧及地方派系利益，不用看上面長官意思辦事的人。

接著柯文哲提到，民眾黨沒有國民兩黨龐大的資源，這是黃國昌競選上的弱點；但也因為沒有這些包袱，所以他可以全心全力為人民服務，不只是他的優點，也是民眾黨最大優點。

柯文哲說，黃國昌做為領導人最重要的特質，就是「勇敢承擔」。柯提到，在他被羈押、在民眾黨被抄家滅族的時候，其實很多人都明哲保身保持距離，「可是黃國昌選擇承擔責任，站在最前面承擔砲火」。

「一個人在順風時做得好不稀奇，要看的是在逆風時，到底做了什麼選擇？」柯文哲說，黃國昌在民眾黨最困難的時候，選擇不是算計、逃避而是承擔，這就是他今天可以作為領導人最重要的原因。

柯文哲說，黃國昌是一個願意為理想奮戰的人，是一個願意在局勢最困難時候站在最前面的人，所以他才有資格在最關鍵的時刻帶領城市往前走。當首長一定要有執行力，新北市有400萬人口，有龐大的行政體系，如果沒有強大的執行力，不容易往前走。

柯文哲說，黃國昌是說到做到的人，不是只有喊口號，對於民眾黨2024年總統大選提出的政見，一條一條執行，「民眾黨雖然只有8個立委，但從人數來看，通過的法案遠遠超過其他兩黨」。

柯文哲表示，黃國昌來當新北市長，錢一定不會亂花、做實事不花拳繡腿，且一定會落實居住正義，「一個能遵守財政紀律、尊重制度、努力做事的市長，才能帶領這個城市往前進」。

柯文哲說，台灣的政治文化要跳脫藍綠兩黨意識形態鬥爭，還有很長的路要走，但如果心中還有期望，希望台灣是一個民主、自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢永續經營的國家，「拜託請支持黃國昌當新北市長，他一定會讓你看到城市在改變、生活在進步」。

▲▼新北市長參選人黃國昌舉辦首場戶外造勢活動，柯文哲也出席力挺。（圖／記者呂佳賢攝）

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