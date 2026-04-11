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女全身「連私處也流血」送醫11小時後亡　男伴：我沒有！真相心酸

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女子全身出血送急診。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者劉維榛／綜合報導

ICU醫師陳志金分享一段急救經歷，一名30多歲女子送急診時全身紫斑、眼鼻口與下身都在滲血，家屬一度怒指男伴施暴，男方卻只反覆喊「我沒有」。不過醫療團隊檢查後發現沒有明顯外傷，研判是嚴重敗血症。女子搶救11小時仍不治，3天後血液培養報告出爐，證實是腦膜炎雙球菌感染，真相也因此大翻轉。

陳志金在臉書分享一段20多年前的沉痛經歷，一名30多歲女子被送進急診時，全身幾乎沒有一處乾淨，眼睛、鼻孔、嘴角甚至下身都在滲血，身旁男伴卻只反覆說著「我沒有」，讓現場所有人第一時間幾乎都懷疑，女子傷勢背後另有隱情，氣氛瞬間緊繃到極點。

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陳志金回憶，女子到院時已昏迷、低血壓、全身冰冷，軀幹和四肢布滿大片紫斑與出血點，護理師緊急插管、接呼吸器、打升壓劑，數值卻仍一路惡化。當時女子的姐姐情緒激動，當場痛罵男伴整天不工作、還靠妹妹養，如今竟把人害成這樣；女子母親則站在床邊默默掉淚，不斷摸著女兒手臂上的瘀紫，怎麼也不敢相信眼前這一幕。

不過進一步檢查後，醫療團隊發現腦部與胸腹部都沒有明顯外傷，也沒有骨折或臟器撕裂，卻出現血小板低下、凝血功能崩潰、白血球與發炎指數飆高、乳酸上升等情況，讓陳志金研判，這不像單純出血，更像是嚴重敗血症引發敗血性休克、DIC與多重器官衰竭。雖然團隊立刻使用後線抗生素、輸液、血品、類固醇與多種升壓劑全力搶救，女子仍在到院11小時後心跳停止，最終不治。

血液培養揭真相　竟是腦膜炎雙球菌感染

直到3天後，血液培養報告出爐，答案才終於揭曉，原來是腦膜炎雙球菌感染，「不是外力造成的，而是一場來得又快、又兇猛的感染。」陳志金指出，這類感染有時不會先出現典型腦膜炎症狀，而是直接侵入血液，短時間內引發敗血症、大片瘀斑、休克，甚至多重器官衰竭，外觀乍看就像遭到凌虐。

最後，陳志金也感嘆，一般人看到這樣的畫面，很難不先想到外力所致，尤其當一個女人全身出血，連最隱私的部位也是，身邊又剛好站著一個人人看不順眼的男人時，答案彷彿已經自己寫好了，在臨床上最危險的，往往就是「看起來最合理」的答案，而家屬最終是否能接受，男伴始終那句「我沒有」其實是真話，也成了這起事件最令人唏噓的一點。

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