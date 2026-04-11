力推無菸城市！　蔣萬安：4月底建置19處戶外吸菸室、吸菸區

▲蔣萬安出席2026國際寵物日北捷「狗狗友善列車」活動。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布推動台北市為無菸城市，將在人潮眾多處設置戶外負壓式吸菸室，現階段先選定中山站及西門商圈。蔣今（11日）表示，預計4月底前會建置完成19處戶外吸菸室及吸菸區，後續也會規劃在12行政區各擇一個里作為示範，目標要將吸菸與不吸菸者分流，持續推進無菸城市。

蔣萬安今出席2026國際寵物日「狗狗春遊趣」活動前受訪說，目前先選定兩個人潮眾多商圈，中山站、西門町，會設置戶外負壓式的吸菸區。中山站選定2處設置，4月底以前，除了前述的2個商圈外，也選定一橫一縱，也就是信義路跟敦化南北路，也會設置吸菸區。

蔣萬安說，所以目前4月底就會有19處建置起來，但也在盤點，包括戶外停車場，以及12個行政區，會選定一個里為示範里佈建吸菸區。希望能夠讓吸菸跟不吸菸的人能夠分流，來持續推進無菸城市的佈建。

另外，新北市政府將在板橋區縣民大道、新站路及新府路2處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，讓市民夏天免受毒辣太陽所苦。蔣萬安說，台北市選定5處試辦，主要是2024年有幾個局處到韓國首爾參訪，就發現這樣的設置非常地友善。

蔣萬安說，目前已經選定在市政府周邊5個示範點，包括市府旁邊、101還有世貿，先設置這樣的遮陰設施，主要就是考量到夏天越來越熱，所以我們確保市民朋友在停等紅綠燈的時候，能夠有地方可以遮陽，能夠避免曝曬。