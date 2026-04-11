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不是沖繩大阪！「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲原PO驚訝直呼，沒想到連岡山也遇到超多台灣人。（示意圖／記者李姿慧攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名妹子驚訝表示，飛到日本岡山旅遊，沒想到一走進車站和景點周邊，四周幾乎都是熟悉的中文聲音，讓她苦笑直呼「日本岡山的台灣人多到以為...我在台灣岡山」。貼文曝光後，不少網友也超有感，直呼岡山近年真的很多台灣旅客，除了票價與航班漂亮，還能順遊四國，難怪成為日本自由行的熱門地點。

一名女網友在Threads表示，她最近飛到日本岡山旅遊，沒想到走進車站或景點周邊，耳邊此起彼落幾乎都是熟悉的中文口音，「每個景點都有台灣人， 真的沒想過有那麼多！」

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對此，原PO苦笑形容，「日本岡山的台灣人多到以為…我在台灣岡山」，讓人瞬間有種出國卻又沒完全出國的錯覺。

大阪、沖繩玩膩了！網推飛岡山：去四國也近

底下網友紛紛直呼依舊值得去岡山，「真，在金刀比羅宮、栗林公園、屋島寺遇到一堆台灣人，昨天岡山吃晚餐逛街也很多台灣人」、「大城市大阪、京都、東京、沖繩都玩爛了，台灣人就開始別的地方跑了，很正常的」、「岡山的航班時間跟票價都相當不錯，去四國也近，好喜歡高松人少的輕鬆感」、「可以考慮搭南風號去四國，也沒什麼台灣人」、「去岡山車站旁的AEON MALL超市也遇到好多台灣人」、「一天會有兩班虎航過去，旅行團也多」。

▼鄰近岡山城的後樂園，以及可愛的桃子船，就可以玩上一整天。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本岡山城，金烏城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本岡山城，金烏城。（圖／記者蔡玟君攝）

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