柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入　黃國昌：北院應說明清楚

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案，一審遭判17年，判決書昨公布。根據判決書，法院認定210萬政治獻金為收賄證據，也認定是柯要秘書橘子出國，甚至還指柯干預司法。民眾黨主席黃國昌說，北院新聞稿指稱柯文哲跟沈慶京合意的「一抹微笑」，判決理由竟然沒有，「這到底是怎麼回事？恐怕要由台北地方法院來說明」。

黃國昌表示，看到判決書讓他最驚訝的是，當初北院的新聞稿，認定柯文哲跟沈慶京有默契合意的「一抹微笑」，在判決理由當中竟然完全都有了，「這讓大家很懷疑，那是當初北院新聞稿自己捏造的？還是新聞稿出來了以後，遭受社會排山倒海的質疑，到判決理由以後偷偷把它改掉？」

黃國昌指出，法院在宣判的時候，判決書應該都已經製作完成了，怎麼會出現北院的新聞稿跟北院的判決理由出現了關鍵不一樣的地方？這到底是怎麼回事？恐怕要有台北地方法院來說明。

「至於去硬扯柯文哲施壓司法的問題，我覺得應該要問的事情是，台灣的司法為什麼這麼不讓人民信任？」黃國昌直言，甚至後來出現了判決理由跟北院的新聞稿完全不一致；更讓人質疑的是，為什麼法院在判決理由針對有關黃景茂證詞被偽造的部分，竟然一句都沒有提？

黃國昌說，他要提醒，公務員包括法官在執行職務的時候發現有犯罪，是有依照職權來加以告發追究責任的法律義務。但是法官似乎對整個檢調在偵審過程中的違法濫權，甚至涉及明確的犯罪行為，一句話都沒有說，這讓他非常驚訝，「或許這也反映出，為什麼這麼多的人民不信任司法最主要理由之一」。

至於一審法官許芳瑜在遷調投票中脫穎而出，將變成二審法官，黃國昌說，其實在一個正常的民主法治國家當中，法官的升遷跟調任，基本上不會成為質疑的焦點，「但是在台灣，大家還是要回來思考一個最根本的問題是，為什麼在民進黨執政下的司法，越來越不受人民的信任？這才是我們真正應該要關切的大事」。