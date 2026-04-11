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宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

▲▼新北市長參選人黃國昌舉辦首場戶外造勢活動，柯文哲也出席力挺。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長參選人黃國昌舉辦首場戶外造勢活動，柯文哲也出席力挺。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

新北市長參選人、民眾黨主席黃國昌今（11日）在三重舉辦首場戶外造勢活動。他承諾，會在就任第100天內，解決新北29個行政區域，各區最迫切的10個問題，「請大家相信我，我會把1天當3天用。我會在一個市長任期期間當中，為大家打拚3個任期的政績」。他強調，自己是來做事的，「事情做不好，黃國昌隨時打包走人，絕不戀棧」。

黃國昌說，民眾黨是一個大家庭，就像他今天站在台上，不再是一個人，「今天我很高興，也很驕傲，帶著台灣民眾黨新北隊跟所有的新北市民報告：我們準備好了」。

黃國昌回顧，去年12月27日，他正式宣布參選新北市市長，今年2月1日離開了立法院、成立競選總部。過去這段時間，走入鄰里，走入社區，傾聽基層民眾的心聲。因為這座偉大的城市，市民才是主人；人民的小事，都是他的大事。

黃國昌說，他爸爸在汐止種過田、在瑞芳挖過礦；也為了小孩的未來，到三芝、淡水，吸著有毒的有機溶劑，搭了十幾年、做了十幾年的帳篷。他說，他在成長的過程中，看到了台北縣這座城市的蛻變與成長。這座城市給了像他這樣從基層出身的小孩，能夠靠著自己的努力到美國完成了學業，回到台灣進入中央研究院，到大學任教，也在2016年讓他走入了立法院。

「我相信，充滿希望的城市，才能讓下一代有更好的未來。」黃國昌說，一座城市要有活力、要有希望，需要好的治理；而好的治理不僅僅要奠基在扎實的政見上，更確實的要求執行到位。他說，一座城市如果失去治理的靈魂，只剩下政治的口水或者是大撒幣的芭樂票，沒有辦法孕育未來。

黃國昌說，市長是城市的領航者，然而在揚帆之前，腰要彎得比任何人都還要低，才能夠聽見基層最真實的聲音。過去2個月，他帶領團隊負責任地提出八大領域的政策藍圖，透過科學的數據，帶著法律人的理性，務實地要解決400萬新北市民最迫切的問題。

黃國昌承諾，在就任第100天內，會在新北的29個行政區域，解決每一區最迫切的10個問題，「請大家相信我，我會把1天當3天用。我會在一個市長任期期間當中，為大家打拚3個任期的政績」。

「我知道這一切聽在很多新北市民的耳中，大家會覺得不可思議、不願相信。」黃國昌說，過去在國會交出亮眼成績單，幫民進黨政府完成一件又一件過去開出的芭樂票，「請大家相信我的執行力，請大家相信黃國昌說到做到，請大家相信台灣民眾黨說到做到」。

「我已經準備好為新北市民做到最好。」黃國昌說，今天他懇請，跟他一起站在台上6位最親愛的戰友，未來進入新北市議會，請你們用最嚴厲的態度、最嚴格的標準，幫所有的市民朋友來監督黃國昌，「我是來做事的，事情做不好，黃國昌隨時打包走人，絕不戀棧」。

黃國昌說，2026年要贏的不是一場選戰，要贏的是新北市的未來，是對下一代的承諾，「為所有的市民朋友做到最好，這是國昌最莊嚴的承諾」。

▲▼黃國昌「讓新北更有型」造勢。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃國昌今在三重舉辦「讓新北更有型」造勢活動。（圖／記者呂佳賢攝）

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