書店市集邀「水獺媽媽」說故事　蘇巧慧現身盼打造更友善育兒環境

▲綠委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北獨立書店「綠書店」於4月11日至4月12日在中和區四號公園創意廣場舉辦「2026淼渺書市集」，串聯多達60間獨立書店、出版社、非營利組織參與擺攤。有「水獺媽媽」藝名的身分的新北市長候選人蘇巧慧今（11）日也受邀出席，分享繪本故事。蘇巧慧表示，她經營Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》逾五年，錄製超過340集繪本故事，2025年起也開始走出錄音室，首場活動就辦在「綠書店」，期盼未來有機會擔任市長，可以繼續當爸媽的神隊友，說更多好聽的故事給大家聽。

蘇巧慧表示，她去年在永和舉辦首場實體活動時，就已有非常多「小水獺」粉絲響應活動，今天再次看到近200位大小朋友不畏大太陽，前來聽她說故事，真的非常感動，希望若年底有機會擔任新北市市長，服務新北市民朋友，能夠打造更友善的育兒環境，讓小朋友安心、快樂的長大。

蘇巧慧指出，她和今天來參與市集擺攤的許多獨立書店、出版社都很熟悉，為了響應今年淼渺書市集的活動主題「臺灣．特有種」，她不僅特別準備了關於台灣特有種的本土繪本故事，還現場上起「台語小教室」，帶領大小朋友學習穿山甲、台灣藍鵲、梅花鹿等台灣特有種動物的台語，許多小朋友紛紛踴躍舉手搶答，相當溫馨。

蘇巧慧說，不論是台語、客語、原住民語，甚至是新住民朋友的語言，每一種語言都可以打開一扇新的大門，所以她認為趁著小朋友還小的時候，多習慣聽故事、摸書本，以及在生活中聽更多不同的語言，也能讓孩子更加習慣世界的多元、多彩。

蘇巧慧強調，「公共出借權」政策近期再度因為許多圖書作者於社群媒體上分享收到補償酬金的喜訊，重獲社會大眾的關注，其實她從2019年就開始推動「公共出借權」，希望藉由引入公共出借權的概念，尊重著作權，並提供著作權人公平的報酬，未來補償酬金也將於三月、九月固定發放，讓更多創作者受惠，她也會繼續推動相關政策，做出版產業最堅實的後盾。

蘇巧慧成立的《水獺媽媽巧巧話》Podcast頻道五年多，開播至今播出超過340集，累積播放次數至今突破四百萬，是「台灣媒體觀察教育基金會」所推薦的「台灣兒童及少年優質節目」，並獲得「年度最佳大眾票選獎」肯定。蘇巧慧強調，未來她會和新北隊議員繼續當爸媽的神隊友，也說更多好聽的故事給大家聽。