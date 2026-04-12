辛樂克估今變強颱　最新大迴轉路徑

▲辛樂克颱風持續增強中。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，中央氣象署最新資料顯示，中度颱風辛樂克將於今天晚間8時增強為強烈颱風；最新歐美系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面大迴轉，皆距台灣及日本相當遠，與「4月颱不侵台」的氣候資料相符合。

周二前熱如夏

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周二南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定，清晨易有霧，白天熱如夏，需注意防曬多喝水。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



周三起北部變天

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三、周四微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴，北台高溫微降，各地仍偏暖熱，北台偶受其邊緣影響，有局部短暫降雨的機率；周五微弱鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴，北、東高溫略降。

吳德榮指出，最新模式模擬調整為，周六、周日天氣好轉為晴時多雲，午後山區有局部短暫陣雨的機率；下周一、下周二華南有水氣移入，大氣趨不穩定，雲量增多，午後有局部陣雨的機率；期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

辛樂克不侵台

吳德榮表示，氣象署今晨2時最新資料顯示，第4號中度颱風辛樂克向關島方向前進，將於今晚8時增強為強烈颱風；最新歐（ECMWF） 、美（GEFS）系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面大迴轉，迴轉位置雖存在差異，但皆距台灣及日本相當遠，與「4月颱不侵台」的氣候資料相符合。

▲▼吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬顯示（上圖），辛樂克未來將在日本南方海面大迴轉；最新美國系集模式亦呈現大迴轉的路徑（下圖），迴轉位置雖存在差異，但皆距台灣及日本相當遠。（圖／翻攝weathernerds）

