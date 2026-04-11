沈伯洋是「五分埔大地主」後代：五份佔兩份　王世堅極度讚賞

記者葉國吏／綜合報導

民進黨立委沈伯洋自爆家族是「五分埔大地主」。近日他跟黃捷、吳沛憶直播節目「加開零食會」中自爆，家族自乾隆年間便在台北深耕，且信義區「五分埔」土地中其家族就占了兩份。此話引起討論，同黨立委王世堅更是對此大讚。

▲立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

乾隆年間深耕信義區

沈伯洋在直播中詳述家族歷史，表示早在清朝乾隆時期，祖先就已在現今的信義區一帶發展。他解釋，「五分埔」地名的由來是當年有五大家族合資購地，而他的家族就是其中之一，等同擁有其中兩分。到了日治時期，他的曾祖父更曾擔任村里長，顯見其家族在台北市不僅歷史悠久，且長期具備地方影響力。

這段家世背景被網友形容為「地主後代」，更有人稱其為隱形的大地主。沈伯洋強調，這些歷史連結說明了他與這塊土地的緊密關係。雖然外界將其視為角逐首都市長的口袋名單，但他目前仍保持謙虛態度，強調會配合民進黨「選對會」的最終決定，現階段則以做好立法院工作、關注國防與國際情勢為優先。

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

王世堅力挺祖產非負面

對於沈伯洋顯赫的家世是否會成為選戰攻擊目標，王世堅受訪時顯得相當豁達。他認為，身為在地台北小孩是一件很棒的事，沈伯洋家族與台北的深厚淵源是加分而非減分。王世堅更強調，人無法選擇自己的血緣，既然祖先是經過合法奮鬥才留下這些資產，這就屬於正當的財富積累，絕對不會演變成負面新聞。