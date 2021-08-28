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祭拜亡妻「紙錢燒到書」引大火　前中國財長金人慶傷重不治

▲▼陸前財政部長金人慶「家中失火身亡」　曾被評為「亞洲最佳財長」。（圖／翻攝中國政府網）

▲陸前財政部長金人慶「家中失火身亡」，享年77歲。（圖／翻攝中國政府網）

文／中央社

據報導，胡錦濤時代擔任中國財政部長的金人慶，27日晚間疑因在家焚燒紙錢祭拜亡妻，不慎引燃家中書籍，在行動不便下被燒成重傷，今天凌晨送醫急救不治死亡，享年77歲。

綜合中國媒體報導，金人慶居住的北京市海淀區玉淵潭南路9號院19號樓1單元101室，昨天深夜發生火警，起火點是陽台堆放的書籍。當地消防單位獲報後前往搶救，今天凌晨將火撲滅，燃燒面積雖只有約2平方公尺，卻發現一名被燒成重傷的老人。

報導指出，這名傷者隨後送往復興醫院急救，但搶救無效，在今早6時不治死亡。後經中國各媒體查證，確認死者為金人慶。另有報導提到，金人慶的夫人在10天前逝世，而他本人目前行動不便需坐輪椅。昨天半夜，金人慶為夫人焚燒紙錢祭拜，不慎著火，在行動不便無法及時自救下被燒成重傷，釀成悲劇。

根據公開資料，金人慶1944年生，生於江蘇蘇州。1968年起在雲南省永勝縣糧食局工作；1976至1983年歷任永勝縣糧食局副局長、縣財辦副主任、中共永勝縣縣 委常委、縣革委會副主任、副縣長、縣長等職；1985年升任雲南省委委員、雲南省副省長。1991至1995年，金人慶轉入中央，出任中國財政部副部長、黨組副書記；1995年12月出任北京市副市長；1998年出任中國稅務總局局長。

2003年胡錦濤、溫家寶就任中國國家主席及國務院總理時，金人慶也升任財政部長，2007年轉任國務院發 展研究中心副主任（正部級），2009年卸任退休。

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關鍵字：

金人慶

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