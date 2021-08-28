接到檢警電話！他嚇到戶頭「300萬退休金」全交出　真相曝光崩潰





▲假檢警詐騙，民眾損失300萬退休金。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

有民眾日前接獲詐騙電話，對方假扮檢警稱，他的身分被盜用還涉及重大洗錢案，名下帳戶將會被凍結，需將帳戶內款項領出並交由指定專員保管，被害人嚇得立刻領光帳戶內的300萬退休金，並到指定地點要交付款項，但因無法聯繫上該專員，到警局求助後才驚覺受騙。警方獲悉此事後立刻介入調查，並將犯嫌逮捕到案，全案訊後將依法送辦。

這起案件發生在7月28日，有民眾接獲假檢警的詐騙電話，對方向他表示，他的身分遭人盜用，且還涉及重大洗錢案，名下帳戶將會被凍結，因此須將帳戶內的款項領出，並交由指定專員保管。

被害人當下不疑有他，立刻到銀行領出他的退休存款約300萬元，並到指定地點準備將錢交付給對方，但因當時無法聯繫上犯嫌，驚覺有異，於是到警局求助，才知道自己受騙。

警方獲報後立刻介入偵辦，經循線調查後鎖定犯嫌，並於隔日在新北市淡水將涉案車手拘提到案。警方事後持續專查上游，於月初陸續拘提5名共犯到案，並查扣手機及第二級毒品咖啡包等證物，全案訊後依詐欺罪及毒品危害防制條例移請士林地方地檢署偵辦。

▲警方獲報後，循線逮捕涉案犯嫌 。（圖／記者邱中岳翻攝）