天生好命！「福運擋不住」生肖TOP5 　抓緊機會錢途無量

▲有些人天生好命，不論走到哪都被好運眷顧著。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

有些人天生好命，不論走到哪都被好運眷顧著，著實讓人羨慕嫉妒恨，到底是哪些人天生坐擁福氣？《科技紫微網》整理出最愛「福運擋不住」生肖TOP5，只要抓緊機會可以說是「錢」途無量，快來看看自己有沒有上榜！

生肖「虎」



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虎虎生風的生肖虎，行事大破大立，即使機會不降臨，也能靠自己創造出機會，凡事積極行動，有霸氣、有自信，又有幹勁、能堅持，人生自然處處是機會。

生肖「馬」



年輕時是脫韁野馬，有資歷後是老驥伏櫪，身為行動力最強的生肖，他們喜歡挑戰，毫不猶豫，看到機會就會馬上行動，反正不賭一把，機會也會流失，沒有結果之前誰都不知道是好是壞。

生肖「龍」



個性沈穩的生肖龍，遇事沉著淡定、舉重若輕、遊刃有餘，這樣的品質容易受有識之士賞識，機會自然被吸引而來。

生肖「猴」



生肖猴機智靈巧，又有行動力，腦子動得快，總能超越常規思維，找到關鍵點切入，再加上人緣不錯，能從與周圍人的交流中獲取有用的情報，很容易看到並把握機會。

生肖「羊」



生肖羊天生貴人運就很強，他們個性溫和正直，雖然行動力不足，可能因此一時錯失機會，但由於能靜下心來自省，而不是怨天尤人，若得貴人相助，加快突破難關，便可重新獲得機會。