空軍上將涉共諜！　前司令驚傳二度見中共國安官員

▲前空軍司令、退役二級上將沈國禎曾2度赴中國廣州球敘，並與當地國安官員碰面，成中共吸收目標，一併遭檢調約談。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

8月18日，台北地檢署指揮調查局國安站偵辦史上最大共諜案，兵分多路約談、搜索退役空軍少將錢耀棟及中校魏先儀，懷疑他們替中共國安部門密派來台發展共諜組織的香港籍商人謝錫璋滲透我軍高階將領，甚至企圖吸收前國防部中將軍政副部長、現任國防大學校長張哲平，檢方訊後依違反《國安法》將二人分別以20萬元及30萬元交保，案情正擴大延燒。

本刊掌握，檢調也以證人身分約談張哲平，他向辦案人員供稱，確有應軍中舊識邀請出席一些餐會，但互動都謹守相關保防規定及廉政要求，絕對沒有任何逾矩的言行。不過，根據檢調行動蒐證，他在2016年間，曾與謝錫璋及一群空軍高官，在捷運新店區公所站旁知名餐廳淞月湯包館大啖美食，期間還與謝單獨談話，就連他的太太也被招待至香港旅遊，由於有些關鍵情節張交代不清，仍有諸多疑點待釐清。

除了張哲平，這波遭檢調約談的人員，還驚見另一名退役上將、前空軍司令沈國禎，讓案情再掀高潮。知情人士透露，港籍商人謝錫璋從2012年起，以黃埔軍校同學會的名義，安排包含沈國禎在內的多位國軍退役將領至中國球敘，甚至還與中共國安官員會面，懷疑多名退將恐已被中共滲透、吸收。

情資顯示，沈國禎當時與另名空軍退役少將陳孝華赴中國廣州打高爾夫球，並與中共官員見面，隔年二人再度赴廣州與當地官員碰面，內情恐不單純；2015年，陳孝華、錢耀棟及謝錫璋等人在北市三民路的金品川菜海鮮餐廳餐敘，席間又敲定隔年再赴廣州打高爾夫球，未料出發前沈國禎生病取消行程，陳孝華則依約到對岸打球。

日前，檢調一併以證人身分約談沈國禎，他供稱當時是應昔日軍中同袍邀約到對岸打球，絕無涉及不法，偵訊時對案情避重就輕。不過，專案小組認為他身為高階將領，雖已退役，卻違反常情與中共高官私下碰面，甚至沒有任何防備心及敵我意識感到不解，對他的說法存疑，正積極比對相關卷證。

事實上，2016年沈國禎因病取消赴廣州球敘及面見中共國安官員，同年卻與前總政戰部主任許歷農、前總統府戰略顧問周仲南、曹文生、前國防部副部長王文燮等32名退將、共53顆星星，一同赴中國參與北京人民大會堂舉辦的「紀念孫中山先生誕辰150週年」活動，並起立聆聽中共國歌，後來還正襟危坐聽取中共總書記習近平演說，宛如聽訓，形同叛將，引起國人大肆抨擊。

此事餘波盪漾至今，沈國禎後來宣稱「我們很多人是被設計了」，並說當初是許歷農一再邀請，返台前一天才被告知臨時安插行程，突然增加第5天活動，結果整團被帶到北京，帶隊的前總政戰部執行官陳興國還向他們保證不用擔心，只好被迫跟著走，也不可能脫隊，最後莫名進了北京人民大會堂，有了這次經驗，以後再也不會去中國參與這類活動。



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