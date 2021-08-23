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婆婆討「病逝兒精子」為1原因　媳婦驚訝崩潰：我真的不想！

一名人妻在丈夫罹癌病逝二週後，公婆狂逼她授權「癌逝亡夫的精子」，甚至想要找別人傳宗接代。（示意圖pixabay）

圖文／鏡週刊

「扶養孩子不容易啊！」一名人妻表示，丈夫癌症過世後，公婆卻狂打電話來，但並不是問候她的近況，反而是狂逼她授權「癌逝亡夫的精子」，甚至想要找別人傳宗接代，而鬧出家庭革命，人妻則崩潰回應：「我真的不想！」

一名人妻在《reddit－我是混蛋版》難過說道，丈夫在被診斷出罹患癌症時，因為擔心化療影響生育，所以預先冷凍了他的精子，想說未來要一起扶養孩子的夢想，還是可以實現，但不幸的是，化療並沒有成功，丈夫在7月19日去世。

丈夫逝世2週後，還沉靜在悲傷情緒的原PO，接到公婆的電話，原以為是要問候她的近況，不料公婆卻問她說，能不能直接用兒子的精子生孩子，讓她相當驚訝，並且直接回絕，原因是「一個人扶養孩子不容易啊！」，而且當初冷凍丈夫的精子，主要是約定2人要一起扶養孩子，如今事情全變掛，這要求對於她來說實在太困難了，「這也不會是我丈夫所樂見的」。

對於原PO的回應，公婆則表示，孩子請她幫忙生，而他們倆老可以負責養育孩子，但這也讓她相當傻眼：「他們都已經60多歲了，我丈夫沒有兄弟姐妹，他們希望誰來撫養這個孩子？」

最後，公婆甚至因此而憤怒，大鬧家庭革命，狂打電話來要原PO授權丈夫精子，她也猜測：「他們可能要請代理孕母，感覺他們只想讓自己的血脈延續下去，根本沒考慮現實層面的困難。」一想到孩子出生沒有爸媽，她實在無法答應這要求，卻又自責自己斷送了公婆有孫子的機會，因此十分苦惱。

對此，網友則紛紛回應：「去精子庫並立即銷毀他的樣本」「有考慮過孩子的心情嗎？沒有爸爸」「公婆一定會透過律師跟你爭奪丈夫的精子」「毀掉精子，就沒啥好吵的了」「當小孩讀高中，公婆就80多了吧？生活品質難以想像」「小孩發現自己被生下來的理由…會想哭吧」「公婆應該是太悲傷，太想念兒子，才會這麼瘋狂」「這完全是夫妻之間的事情，關公婆啥事」。


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