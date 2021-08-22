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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文今年823砲戰63週年不去金門　關鍵原因曝光

▲▼總統蔡英文以視訊方式接受日本媒體專訪。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

適逢823金門戰役63週年，總統蔡英文本來規劃前往金門，但今年因考量疫情，金門縣府對跨島防疫更為嚴謹，因此今年未安排赴金門。不過，她仍會視察軍備局、飛指部，一個是負責國防裝備的研發生產，一個則是展現重層嚇阻戰略的第一線，關鍵在傳達緬懷「823精神」的同時，更要展現屬於這個世代團結堅定自我防衛的決心。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文23日早上將前往台大醫學院體育館接種高端疫苗，經維安團隊及台大醫院協調，為降低對其他民眾影響，會在上午7時30分抵達現場，並依相關流程報到、問診、接種疫苗，在接種完畢後離開現場，交由醫療團隊後續掌握身體狀況。

不過，蔡英文即便打完疫苗，仍安排諸多國政行程。她接種疫苗後將趕回官邸，與東京奧運選手進行第三梯次視訊會議。接著，由於明天適逢823金門戰役63週年，張惇涵表示，蔡英文基於避免跨島移動的防疫考量，今年並未安排金門行程，不過下午仍會前往「軍備局生產製造中心」，以及「防空暨飛彈指揮部」相關營區視導。

事實上，蔡英文的幕僚團隊先前早已有在討論，今年823當日是否前往金門一事；在討論過程中，攤開過去幾年的行程，蔡英文過去連續兩年的823，都是前往金門太武山忠烈祠，出席823中樞紀念儀式。

不過，今年不同於往年，黨政高層表示，中樞儀式因為疫情考量，金門縣府對跨島防疫又更為嚴謹，主辦單位本來就以防疫考量，沒有安排遺族親屬赴金門參加中樞紀念儀式。

因此，蔡英文的幕僚最終評估，「考量離島對於防疫的謹慎，避免跨島移動對防疫的影響」，今年不安派總統前往金門。

黨政高層表示，相較於國民黨競逐黨主席的朱立倫、江啟臣，只是為了黨主席選舉，去蹭阿富汗議題，蹭823金門戰役，毫無國防政策主張。他說，蔡英文明天選擇前往視察軍備局、飛彈指揮部，一個是負責國防裝備的研發生產，一個則是展現重層嚇阻戰略的第一線。

黨政高層指出，蔡英文展現的態度就是清楚堅定，想傳達的是在緬懷「823精神」的同時，更要展現屬於這個世代的時代意義，也就是團結一致，堅定自我防衛的決心。

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