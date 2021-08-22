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以津貼名目調薪有何影響？　網曝「沒加本薪」這些都有差

▲▼加薪加在本薪上和以津貼名目調薪有何差別？（圖／取自免費圖庫pexels）

▲網友詢問，加薪加在本薪上和以津貼名目調薪對勞工、公司有會有什麼影響。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

在工作上若能加薪不外乎是最開心的事，但加在本薪和「用其他津貼的名目」加薪有何差別？一名網友即分享身旁朋友最近被公司第二次調薪，不過相較先前加在本薪上，這次則是以津貼名目調薪，讓他不禁好奇提問「沒被加在本薪通常代表什麼？」

原PO以「加薪沒加在本薪？」為題在PTT上發文，分享身旁有個女生朋友的職業是會計，近日被通知加薪，這也是她第二次被公司調薪，最初入職時的薪資是「本薪38000+全勤2000」，一年後被調到「本薪40000+全勤2000」，奇怪的是，之前是加本薪，這次卻是調整成「本薪40000+2000全勤+2000通勤伙食」。

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這樣的調薪方式讓原PO與友人都感到疑惑，為何加薪不是加在本薪，而是拉一個津貼，於是提問鄉民公司這麼做「對勞工、公司的優缺點？沒被加在本薪通常代表什麼？」

對此有許多網友認為，部分公司發放年終時是以「本薪」來算，若加薪不是加在本薪就有點吃虧，「加薪用津貼就很爛呀，獎金年終分發看本薪的話就有差了」、「加在本薪無法隨便降薪，那個通勤津貼可以說砍就砍，年終績效獎金都有差」、「有差，算是被公司吃豆腐了」、「年終和獎金應該有差」、「底薪影響了獎金／加班／勞健保／薪水保障」、「差別在税、獎金、扣薪的合法性」。

另外也有網友說，以新增津貼的方式調薪，對員工來說是不利的，「本薪不能隨便動啊，獎金可以隨公司改」、「本薪不能亂動，不會不見」、「這叫獎金不叫加薪…」、「勞保公司應該會用本薪，勞保影響退休金、職災、留停育嬰等權益，但提高本薪老闆也要付更多保費，總之對員工是不利的」。

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關鍵字：

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