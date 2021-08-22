陳時中「硬啦」口罩來自它　網敲碗想要「話題口罩」大展商機

▲搭上東奧羽球男雙奪金話題，衛福部長陳時中佩戴上有「硬啦」、「Taiwan」字樣的口罩。（圖／指揮中心提供）

記者呂晏慈／台北報導

全球口罩商機夯，國內口罩廠商近期搭上各種議題，推出客製化「時事口罩」，例如搶搭東奧熱潮，還有感謝美日、立陶宛、斯洛伐克等多國援贈疫苗的時事話題的「戰貓」、「台日友好」、以及「守護台灣感謝有您」公益口罩，都在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等「防疫五月天」配戴亮相，及部分政要搶戴宣傳後，掀起討論熱潮。

值得一提的是，這系列總是能即時掌握時事、帶動搶購熱潮的口罩，幕後推手全是來自台中印刷龍頭「上好印刷」去年轉投資成立的「上好生醫」旗下10人創意設計團隊之手。

上好生醫專案楊育慈說，8月初推出的「台灣好棒（羽球）」這款奧運口罩，創意來自熱愛體育賽事的老闆，當他看到麟洋配鷹眼挑戰畫面時，覺得想法很不錯，後來設計團隊也將「IN」字眼結合年輕人「硬啦」語彙做出延伸設計，果然引起網友紛紛敲碗「口罩好想要」、「口罩哪裡買？」

▲陳時中戴「戰貓口罩」，朝野一度因此引戰。（圖／翻攝指揮中心直播）

不僅如此，楊育慈說，上好生醫去年9月在捷克參院議長維特齊（Miloš Vystrčil）率團來台時，立刻結合時事製作口罩，後因致贈給訪團而名噪一時；近期美、日、立陶宛、斯洛伐克等國贈台疫苗，公司也搭配時事設計了國家友好口罩，感謝這些國際友人，果然也大受好評。

▲捷克參議院議長韋德齊戴台捷國旗口罩。（圖／記者林敬旻攝）

去年4月，上好印刷嗅到醫療口罩市場的商機，決定在經營近20年來的口罩本業外，再投資醫療口罩，6月初獲得衛福部生產醫療口罩藥證許可後，更大手筆到台中市潭子區購置新廠房，成為口罩國家隊一員。

面對口罩儼然已成為疫情下穿搭必備品，上好生醫開始思考下一步。楊育慈說，為了提升品牌的能見度和知名度，上好生醫除了無特殊圖樣的醫療口罩外，更主打客製化口罩，結合時事話題生產口罩。

楊育慈談及，由於上好本業是印刷，本身就有很強的設計能量，團隊成員若看到什麼不錯的點子，就會丟出來、互相討論激盪靈感，且公司還設有內部評選機制，所以每一款市面上的客製化口罩，都是經過不同圖樣評比競爭後脫穎而出的。

楊育慈說，現在客製化口罩的營收占比，早就超過一般醫療口罩了，因為除了零售通路外，也有許多企業下訂單要求在口罩上印製公司LOGO，在與國外客戶進行視訊會議時佩戴，「目前相較2C（對消費者），我們2B（對企業）的客戶比較多」，顯見客製化口罩，已不僅只具防疫功能，也成功開發出廣告行銷的附加價值了。

▲台日友好和立陶宛口罩。（圖／上好生醫提供）

▲結合時事的客製化口罩，總能引發話題。（圖／上好生醫提供）

上好生醫的客製化口罩之所以能從眾多口罩廠中脫穎而出，還有一個關鍵原因是，相較其他口罩廠通常要求客製化口罩最低訂購數量至少得1萬片，上好生醫不惜提高成本，讓客人只需訂購1千片就能買。楊育慈表示，主動把門檻降低的目的是為了吸引消費者主動詢價，「用客製化吸引消費者，雖然人事成本比較高，但是很值得。」

楊育慈說，過去公司專注在代工印刷本業，只會接觸到同業和客戶，不曉得自己設計的產品都是誰在使用，轉型增加口罩業務後，可以直接跟客人接洽，反而更了解各行各業的需求是什麼。她透露，奧運期間台灣人對體育賽事的關注度大增，上好生醫也將跟上這股熱潮，繼續推出有關體育賽事的客製化口罩，另外，也計畫搭配各個不同的節日，設計節日主題款。

▲上好生醫去年中間投入醫療口罩市場，發展出另一條商機。（圖／上好生醫提供）