OL上班忘關冷氣「開了快一天半電量」　內行人曝4電器帳單才3千

記者黃翊婷／綜合報導

早上出門趕上班，不少人應該都有忘記關燈或其他電器的經驗。一名女網友20日凌晨在臉書《爆怨2公社》PO文表示，下班到家才發現忘記關燈和冷氣，「整整開了快要一天半的電量。」雖然她很擔心電費會很貴，但大多數網友認為，如果是變頻冷氣就不用太擔心，「我家兩個房間兩台冷氣，開兩個月24小時都沒關，加上兩台冰箱，一台營業用的，電費才3000多元」。

▲原PO忘記關冷氣，直到下班到家才發現。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

原PO提到，早上出門上班前忘記檢查房間，結果燈沒關，冷氣也沒關，「整整開了快要一天半的電量」，直到隔日凌晨下班後到家才發現，「慘了！我的電費會貴死」、「等帳單來就知道了，希望是不貴」、「我最貴繳過1800元範圍的」。

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大多數網友看完原PO苦惱的原因，紛紛留言安慰，如果是變頻冷氣就不用太擔心，「至少回家後很涼」、「還有人是岀國旅遊回來，才發現冷氣沒關」、「不會啦，有人一個月都沒關，一個月的電費平均也才1、2000元」。原PO則在留言處回應，「我忘了當初裝是不是變頻的。」

接著，部分網友開始分享自家的電費單，希望能幫原PO減緩焦慮，「我家兩台24小時吹，兩個月也才不到3000元」、「只要人在家，冷氣沒斷過，電費2張內解決」、「我家兩個房間兩台冷氣，開兩個月24小時都沒關，加上兩台冰箱，一台營業用的，電費才3000多元」、「我平常都傍晚5點開到隔天早上6點，週休二日都24小時開，這樣2個月水電費加起來快2800元」。