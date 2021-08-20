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深田詠美自曝同居「遇到很重要的人」　抱在懷中放閃入鏡

AV女神接班人深田詠美。（圖／翻攝自深田詠美IG）

▲AV女神接班人深田詠美。（圖／翻攝自深田詠美IG）

圖、文／CTWANT

23歲AV女優深田詠美（深田えいみ），被不少粉絲喻為「明日花綺羅接班人」，出道以來話題十足，不僅公開整形過程，還自爆沒開始拍AV就先被父母抓包，近來她轉型當YouTuber，目前超過69萬人訂閱，然而深田詠美18日卻發表重大消息，原來她遇到了「很重要的人」，甚至已同居生活，讓男粉絲痛喊「失戀了」。

深田詠美被不少粉絲喻為「明日花綺羅接班人」。（圖／翻攝自深田詠美推特）

▲深田詠美被不少粉絲喻為「明日花綺羅接班人」。（圖／翻攝自深田詠美推特）

深田詠美2018年底出道就人氣超旺，其追蹤訂閱人數在現役AV女優中，僅次於三上悠亞，近期還當起YouTuber，曾分享自己父母得知她要當AV女優後的情況，未料她在最新的影片透露，要向粉絲報告一件事「反正總有一天會瞞不住，這一次，我深田詠美，會在這間房子，跟某人同居，我會把他介紹給大家」。

深田詠美透露自己遇到「很重要的人」，並展開同居生活。（圖／翻攝自 深田詠美 YouTube）

▲深田詠美透露自己遇到「很重要的人」，並展開同居生活。（圖／翻攝自 深田詠美 YouTube）

深田詠美隨後拿出一個紙箱，並從裡面抱出一隻貓咪「是的，我會跟這隻貓咪，展開同居生活」，原來她最近搬到新家，但一個人住有點寂寞，她透露自己很喜歡貓，常到寵物店或貓咪咖啡廳玩貓，所以想藉著這次搬家，找一隻「同居對象」一起生活。

深田詠美同居對象竟是新養的貓。（圖／翻攝自 深田詠美 YouTube）

▲深田詠美同居對象竟是新養的貓。（圖／翻攝自 深田詠美 YouTube）

深田詠美在影片中還拿出逗貓棒和貓咪玩耍並表示，「我認識很多叔叔，但我會保護你的」；她在鏡頭前不斷對展示貓咪有多可愛「是不是很有破壞力」，她表示事前上網做了很多功課，她也呼籲養貓前要評估自身能力，不要一時衝動而養貓。

影片曝光後，粉絲紛紛回應「詠美和貓咪同框的畫面太美，治癒率翻倍」、「當詠美的毛孩感覺很幸福」、「詠美抱著貓說『好可愛喔』是發自內心笑得好開心」，還有網友希望深田詠美之後的影片可以多讓「這位室友」曝光。

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