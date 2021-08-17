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塔利班高層「是歐巴馬放出來的」　他被囚13年後！誓言發動聖戰

▲▼塔利班組織高級成員之一的凱爾赫瓦（Khairullah Khairkhwa）曾被美國監禁，2014年由前總統歐巴馬釋放出獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班組織高級成員之一的凱爾赫瓦（Khairullah Khairkhwa）在911事件後在巴基斯坦被捕，2002年移監古巴，2014年藉美前總統歐巴馬提出換囚而出獄。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

塔利班15日控制阿富汗首都喀布爾後，一群高層領袖直接坐在總統府中宣告將建立新政府。然而，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）曾在2014年從古巴東南端「關塔那摩灣美國監獄」中釋放5名塔利班領導層人士，這5人重獲自由不久就回到阿富汗塔利班組織內，其中一人更在今年3月代表塔利班與美方特使會面。

▲ 美國前總統歐巴馬。（圖／路透社）

▲ 美國前總統歐巴馬希望能結束反恐戰爭，並關閉關塔那摩灣監獄。（圖／路透）

根據《紐約郵報》報導，古巴東南端的關塔那摩灣（Guantanamo Bay）設有一處美國海軍基地的拘留營，近年來被用於監禁、拘留在911事件後的反恐戰爭期間，從阿富汗、伊拉克等地被捕人員。美國前總統歐巴馬2014年從關塔那摩灣監獄中釋放5名塔利班高層，以交換一名美軍逃兵，當時歐巴馬還對公眾謹慎承諾，這些危險的敵方戰鬥人員將被轉移到卡達，不會在阿富汗製造任何麻煩。

結果，重獲自由不久，這5人就誓言要回到阿富汗對抗美軍，並與當地活躍的塔利班武裝分子取得聯繫，歐巴馬與時任副手拜登的政府都對這些不安情報視而不見，最終這些被釋放的囚犯以卡達為基地，建立了流亡政權。他們的其中一員凱爾赫瓦（Khairullah Khairkhwa）是原本塔利班治下阿富汗的內政部長，今年3月更在「和平」談判中露面，也被西方外交官承認為塔利班的官方代表。

▲▼美國拜登政府的阿富汗特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad），是一名美國籍阿富汗裔外交官。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登政府的阿富汗特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad），是一名美國籍阿富汗裔外交官。（圖／達志影像／美聯社）

凱爾赫瓦與另外2人共同代表塔利班在3月18日前往莫斯科，與阿富汗政府談判代表、國際觀察員等人會面，拜登政府則派出阿富汗和平特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）出席。會中，塔利班要求美國在5月1日前撤軍，否則會做出「反應」，暗示著襲擊可能增加。凱爾赫瓦還表示，「我發起聖戰是為了將外國勢力從我的國家驅逐，並建立一個伊斯蘭政府，聖戰將持續進行，直到我們通過政治協議實現這一目標。」

▲▼塔利班武裝組織分子。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班武裝組織分子進入阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，凱爾赫瓦今年早些時候保證，如果拜登承諾完全撤軍，塔利班不會發動春季軍事進攻，也不會報復任何為美方工作的阿富汗人，不過，凱爾赫瓦在關塔那摩灣獄中沒有表現出任何悔意或改過自新的跡象，如果有改變，那可能是對美國的怨恨又加深了，且近來有阿富汗的報導表明，極端分子已經食言，塔利班開始對曾與西方合作的人進行恐怖統治，依「殺戮名單」挨家挨戶搜索，進行報復懲罰。

▲▼武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）

▲《紐約郵報》指出，有報導傳出塔利班成員在坎達哈、喀布爾等地進行報復行動，懲罰曾幫助西方的阿富汗人。（圖／路透）

據報導，尚不清楚在歐巴馬時期擔任副總統的拜登，當時是否完全贊成有爭議的囚犯交換協議，可以確定的是，拜登重啟了歐巴馬釋放「關塔那摩灣監獄」囚犯並關閉監獄的計畫。上月，被指控為恐怖分子的納西爾（Abdul Latif Nasir）獲釋，成為拜登任內釋放的第1名囚犯，剩下的拘留者只有39人。

而當年被歐巴馬換回來的美國逃兵伯格達爾（Bowe Robert Bergdahl）於2017年因為逃兵罪、行為不端罪而被判不光彩退役（開除軍籍），去年美軍最高上訴法院維持原判定讞。

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