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高雄荒淫神父「教堂當砲房」　不甩色誡拍淫片！時間管理女教友

高雄左營聖女小德蘭堂神父申榮賓（右2）違反色戒，私生活淫亂。（翻攝臉書）

▲高雄左營聖女小德蘭堂神父申榮賓（右2）違反色戒，私生活淫亂。（圖／翻攝臉書）

圖、文／鏡週刊

高雄出現淫亂神父！位於左營的天主教「聖女小德蘭堂」神父申榮賓，驚爆與女性行政人員大搞不倫，甚至在教堂宿舍自拍性愛影片，此外，他還被控勾搭家境富裕的人妻教友，讓對方陷入情網，進而索討財物。發現他惡行的教友向高雄教區反映，卻無下文。由於上個月，申又被任命為教區大專同學會、中學生聯誼會的輔導神父，教友們擔心會有更多女性受害，決定跳出來揭發申的惡行。

天主教高雄教區3名教友，日前提供一只隨身碟向本刊爆料，指控左營「聖女小德蘭堂」負責神父申榮賓違反色戒，長期在教堂旁的宿舍內，與1名行政人員L女發生關係，2人還大剌剌自拍性愛影片，行徑十分誇張。

A教友告訴本刊，申榮賓與L女相識逾20年，過去曾在同單位服務，當時就曾傳出緋聞，但沒有證據，申後來轉調六龜、左營等地教堂，2人無法朝夕相處，但私下仍有密切往來，就有教友無意間發現，2人常一起到某醫院腸胃科看診，連預約號碼都連號，加上性愛影片流出，大家才確定他們的關係。

申榮賓（右）與行政人員L女（左）大搞不倫，還自拍性愛影片。（讀者提供，已變裝處理）

不僅與L女關係匪淺，申榮賓還被投訴跟多名女教友有曖昧情愫。另一名B教友告訴本刊，申常以神父身分到教友家中拜訪、關懷，因此得知教友的婚姻及經濟狀況，便鎖定家境富裕、單身或婚姻出狀況的女教友，慢慢接近並取得對方的信任後，進一步要求財物資助。

申榮賓任職於左營聖女小德蘭堂（圖），也住在教堂旁的宿舍。（翻攝臉書）

另一名F教友則告訴本刊，申榮賓與其他神父刻苦奉獻的形象截然不同，申把自己的生日、晉鐸（晉封神父日）、復活節前日都當生日過，暗示教友送紅包。此外，他平日行為放蕩、愛喝酒，常找教友到卡拉OK飲酒作樂，最後卻要教友買單，教友看不下去，向教區高層反映，卻也不了了之。

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