　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曖昧男對話必加「187cm」她崩潰　網刷身材數據：好好笑（34E／165）

▲渣男,工具人,曖昧,約會。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲許多人挑選對象時，偏好選身高較高的人。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「有必要每句話後面都要加身高嗎？」大陸一名女網友表示，她跟一名男網友曖昧時，對方每句話後面都會括弧187公分，讓她倍感疑惑。該文經粉專分享後，立刻有大量男女網友附註自己的身材數據，讓網友笑翻。

臉書粉專「蘇膺中」PO出大陸網友的討論截圖，文內一名男網友先說，「我希望妳喜歡的是我的才華，而不是我187的完美身高（187cm）」，「雖然妳只有162（187cm）」，「但是我不會嫌棄妳的（187cm）」，「我喜歡矮的女孩子（187cm）」，男子不斷炫耀身高，瞬間讓對話的女網友氣炸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，「有必要每句話後面都要加身高嗎？」「把老娘氣死了」，「男人聊3天沒給妳說身高，鐵定沒過180（公分）。如果過了，男生會從墳墓中爬出來告訴妳他的身高」。

▲▼曖昧男對話後必加「187cm」她崩潰　網刷一排：感覺超討厭（34E/165）（圖／翻攝蘇膺中臉書）

▲大陸一名女網友抱怨曖昧對象不斷炫耀身高。（圖／翻攝蘇膺中臉書）

該圖經分享後引起不少網友模仿，「應該不會有這種人啦（我家貓會後空翻還會跳火圈）」、「這種人基本都是喜歡裝逼的，真是讓人無語（13cm）」、「這樣做好奇怪（不動產4億）」、「太扯了吧（187.1cm）」、「怎麼會有這種人啊（月入百萬）」、「這年頭白痴真多（16cm）」。

其中，也有女網友說，「怪人年年有，今年特別多（36F）」、「真是羨慕小隻馬啊（167/G）」、「其實我覺得比較剛好的身高是178-183cm，187一點都不完美（160,30F）」、「蠻可愛的啊（32A）」、「好好笑（34E/165）」、「應該只是少數啦（34G）」、「我覺得有點刻意欸 （171/G）」。

▼許多男女網友爭相模仿惡搞。（圖／翻攝蘇膺中臉書）

▲▼曖昧男對話後必加「187cm」她崩潰　網刷一排：感覺超討厭（34E/165）（圖／翻攝蘇膺中臉書）

▲▼曖昧男對話後必加「187cm」她崩潰　網刷一排：感覺超討厭（34E/165）（圖／翻攝蘇膺中臉書）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
美國20年訓練、提供武器　阿富汗政府軍為何不敵塔利班
蘆洲河堤「男子自焚」！全身起火死亡
曾莞婷「收男星愛心告白」　抓包偷放閃
快訊／聯亞疫苗也要來了！　指揮中心將公布結果
颱風「奧麥斯」將生成　最接近台灣時間點曝
孟耿如更衣間聽怪聲　「細縫中有眼睛緊盯」！大叫嚇哭
全紅嬋爆紅「出現一堆親戚」！宗祠追認26世孫　網狂酸：夠現實

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／聯亞疫苗也要來了！　指揮中心將公布結果

曖昧男對話必加「187cm」她崩潰　網刷身材數據：好好笑（34E／165）

第12號颱風「奧麥斯」將生成　最接近台灣時間點曝

好市多人氣熟食「變了」！他咬一口難過發文…網友秒戰翻

全台悶熱、各地仍防午後雷雨　一張圖秒懂未來一週天氣

今天「本土+2」藏振奮玄機！　醫師嗨喊：全台清零要出現了

店家賀金牌送飲料！女客「5帳號狂搶」還變裝兌換　遭拒怒報警

兩樣情！HUN餐飲集團加發紅包給員工　知名煲湯店「家.溫度」退出台中

敲響3次金鐘！曾國城「主持強在哪」　網揭1關鍵：贏過一堆人

日月潭魚虎「死亡泡泡」範圍擴大　縣府加強電撈持續管控

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

美國家庭在台迎接「新生兒」誕生 姊妹見萌娃回家反應暖翻眾網友

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

快訊／聯亞疫苗也要來了！　指揮中心將公布結果

曖昧男對話必加「187cm」她崩潰　網刷身材數據：好好笑（34E／165）

第12號颱風「奧麥斯」將生成　最接近台灣時間點曝

好市多人氣熟食「變了」！他咬一口難過發文…網友秒戰翻

全台悶熱、各地仍防午後雷雨　一張圖秒懂未來一週天氣

今天「本土+2」藏振奮玄機！　醫師嗨喊：全台清零要出現了

店家賀金牌送飲料！女客「5帳號狂搶」還變裝兌換　遭拒怒報警

兩樣情！HUN餐飲集團加發紅包給員工　知名煲湯店「家.溫度」退出台中

敲響3次金鐘！曾國城「主持強在哪」　網揭1關鍵：贏過一堆人

日月潭魚虎「死亡泡泡」範圍擴大　縣府加強電撈持續管控

先付1000變免費　五倍券政策「大轉彎」始末一次看　

快訊／蘆洲溪美越堤道「85歲男自焚」！全身起火燃燒亡

雷／《俗女2》上演「制服誘惑」！　PTT一片尷尬：跟爸媽一起看

詹子賢開轟兄弟解悶　歸功隊長王威晨3安氣勢

19歲終結者曾峻岳驚險解危　洪總賽後特別提點

我們是彼此的偶像　文姿云親曝東奧銀牌塔歐莉卡小故事

美國20年訓練、提供武器　阿富汗政府軍為何不敵塔利班

禮貌在哪？李光洙介紹親妹...金鍾國看完照片「斷聯」已讀不回

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知…氣炸了！醫一句話害5萬人噴淚

中元祭限定！太平海港山城見學21日登場　走讀基隆西岸山城

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

生活熱門新聞

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

為領360萬！5學生放棄台大改唸亞洲大學

「九年級生不會解ZIP！」　他驚嘆：老了

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

8顆1180太貴！　館長喊「月餅全額退款」

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升

24.9萬劑莫德納疫苗將抵台　分配規劃出爐

「全台最大廢墟」剷平照片曝光

疫苗不夠打！陳時中點名1縣市「少開接種站」　網狂道歉

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

各地仍防午後雷雨　一張圖秒懂未來一週天氣

快訊／今增9例「2本土、7境外」

基隆飲料店老闆嗆爆！負評就扣員工薪水

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

陸網狂罵「江宏傑無縫接軌」背叛福原愛！真相傻眼

快訊／鳳小岳妻懷孕9月「痛失孩子」

「中壢外籍勞工都買房了！」網：月薪拚到50K正常

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

《小學堂》小西瓜近況曝光！

媽幫墊錢買野馬！23歲男遭羈押…舅舅發聲了

陸商發豪語「賺外國人錢」 砸43億建「鐵達尼號」...7年後現況曝

3惡煞棒砸檳榔店　「淡定西施」被神出來了

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

前輩氣吼「我就是要摸」啪啪戲來真的

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面