曖昧男對話必加「187cm」她崩潰　網刷身材數據：好好笑（34E／165）

▲許多人挑選對象時，偏好選身高較高的人。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「有必要每句話後面都要加身高嗎？」大陸一名女網友表示，她跟一名男網友曖昧時，對方每句話後面都會括弧187公分，讓她倍感疑惑。該文經粉專分享後，立刻有大量男女網友附註自己的身材數據，讓網友笑翻。

臉書粉專「蘇膺中」PO出大陸網友的討論截圖，文內一名男網友先說，「我希望妳喜歡的是我的才華，而不是我187的完美身高（187cm）」，「雖然妳只有162（187cm）」，「但是我不會嫌棄妳的（187cm）」，「我喜歡矮的女孩子（187cm）」，男子不斷炫耀身高，瞬間讓對話的女網友氣炸。

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原PO說，「有必要每句話後面都要加身高嗎？」「把老娘氣死了」，「男人聊3天沒給妳說身高，鐵定沒過180（公分）。如果過了，男生會從墳墓中爬出來告訴妳他的身高」。

▲大陸一名女網友抱怨曖昧對象不斷炫耀身高。（圖／翻攝蘇膺中臉書）



該圖經分享後引起不少網友模仿，「應該不會有這種人啦（我家貓會後空翻還會跳火圈）」、「這種人基本都是喜歡裝逼的，真是讓人無語（13cm）」、「這樣做好奇怪（不動產4億）」、「太扯了吧（187.1cm）」、「怎麼會有這種人啊（月入百萬）」、「這年頭白痴真多（16cm）」。

其中，也有女網友說，「怪人年年有，今年特別多（36F）」、「真是羨慕小隻馬啊（167/G）」、「其實我覺得比較剛好的身高是178-183cm，187一點都不完美（160,30F）」、「蠻可愛的啊（32A）」、「好好笑（34E/165）」、「應該只是少數啦（34G）」、「我覺得有點刻意欸 （171/G）」。

▼許多男女網友爭相模仿惡搞。（圖／翻攝蘇膺中臉書）



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