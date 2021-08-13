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社會 社會焦點 保障人權

棄嬰女會計懷孕不自知　丈夫3個月前玩笑話竟成真

▲新莊垃圾車驚見女嬰屍 。（圖／記者游宗樺攝）

▲新莊垃圾車驚見女嬰屍 。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳雕文、葉國吏／新北、綜合報導　

新北市新莊區12日發生女嬰屍意外，生母同日被找到，表示凌晨上廁所時胎兒突然滑出來，她看到黑黑一坨也不知道該怎麼辦，才會把孩子丟棄。先生也相當自責，甚至透露3個月前曾經對太太變胖問「妳是不是有了？」沒想到玩笑話卻成真。

回顧事發經過，垃圾車司機12日清晨6時許將車輛停放在中港路與中華路口定點收運，等後車斗已呈現滿車狀態，準備啟動翻攪裝置，這才發現後車斗竟然出現一具嬰屍，身體已呈現發黑，明顯死亡。警方獲報後循線找到43歲陳姓生母。

▲陳女被逮捕時嚇到發抖。（圖／記者陳豐德攝）

據了解，陳女在內湖從事會計工作，平常與丈夫及就讀高中、國中的2個小孩住在新莊，警方前往她住處找人時，其中一個孩子還在家中遠端上課，員警得知她人在內湖上班，便於中午12時許前往該處將人帶回警局。由於陳女不知道事件已經上新聞，面對警方相當驚慌，甚至嚇到發抖。

陳女丈夫表示，夫妻間的感情很好，已經結婚20多年，3個月前發現老婆變胖，他還開玩笑說「妳是不是有了？」老婆還說，「沒啦！別亂想」，直到前2天還去家樂福購物，老婆有買衛生棉，所以根本沒想到老婆懷孕。

▲新莊陳姓女秘書丟棄女嬰屍於垃圾車內，警方靠著她戴的藍紫色口罩追尋蹤跡。（圖／記者陳豐德翻攝）

丈夫傷心表示，自己也有錯，沒發現老婆懷孕，擔心老婆之後會受到別人指指點點，他還感嘆說，「其實有了生下來也不錯，家裡2個男生剛好缺女兒，家境也還過得去，但老婆確實是慌了，發生（產女）後都沒講，自己面對處理」。

究竟陳女的供稱是否為真，以及孩子是否為夫妻的骨肉？檢察官表示，盡速聯繫法醫研究所安排解剖，採集相關跡證送驗以釐清案情。

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