闖管制線游200m到六角亭戲水！成大研究生疑撿手機溺斃　媽見屍哭癱

▲成大研究生闖管制線到六角亭戲水，疑似為了撿手機失足落水溺斃。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

成大研究所2名學生11日騎車到大埔鄉湖濱公園遊玩，其中林姓男子疑似為了撿手機失足落入水中而溺斃。據悉，因為連日豪雨，曾文水庫接近滿水位，一旁的湖濱公園六角亭一帶也都泡在水中，而相關單位也因此拉起封鎖線，但林男與友人仍強行闖越管制線到六角亭戲水，不幸發生意外，也讓在現場守候，期盼奇蹟出現的林母當場崩潰、痛哭失聲。

警方調查，林男是桃園人，11日與好友騎機車前往湖濱公園，但由於西南氣流影響，嘉義連日大雨滂沱，且公園鄰近曾文水庫，現場積水相當深，過程中林男疑似為了撿拾手機而落水，好友發現他未再浮起後，嚇得連忙報警求救。

由於事故地點當時幾乎全泡在水中，當地公所在前幾天也拉起封鎖線將公園封閉，禁止遊客進入，但沒想到林男等人卻闖過管制線，並游了近200公尺遠到六角亭處戲水，最終發生意外。

▲林男遺體下午被尋獲，林母認屍時當場崩潰、痛哭失聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

救難人員表示，六角亭旁水深一度約3、4公尺深，下水搜尋時不僅天色差，湖水也極度混濁，幾乎是呈現奶茶色，能見度極差，而事發後一度傳出林男疑似是掉到水庫內，且水庫滿水位也將近5公尺深，因此警消人員一開始是鎖定水庫進行搜尋，但最後仍是在水庫旁的六角亭下區域尋獲林男遺體，也讓在現場焦急等待的林母當場情緒崩潰、痛哭失聲。