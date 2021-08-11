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快訊／曾有確診者到訪！新光三越A8店深夜緊急消毒　公告全文曝光

▲新光三越,新光三越信義新天地,信義區。（圖／新光三越提供）

▲曾有確診者到訪，新光三越A8店深夜消毒。（圖／資料照）

記者柯振中／台北報導

北市府11日公布確診者足跡，其中一人曾搭過捷運，還曾去過遠百，活動範圍廣泛。沒想到，新光三越8店11日晚間公告，由於曾有確診者足跡經過，11日夜間將進行大規模清消，地下一樓也將靜置24小時，因此地下一樓12日暫停營業一天。

新光三越A8店11日晚間公告，由於接獲衛生局通知，8日晚間6點30分，有確診者足跡經過地下一樓，衛生局調查後確定，該名確診者只有短暫停留，並全程戴著口罩。

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新光三越A8店說明，考量員工、顧客的安全，並依照市府防疫指引，11日夜間啟動全店館內外大規模清消，地下一樓12日也要靜置24小時，並再次加強消毒作業、各項防疫措施。

▼曾有確診者到訪，新光三越A8店深夜消毒。點圖可放大公告內容。（圖／民眾提供）

▲▼曾有確診者到訪，新光三越A8店深夜消毒。（圖／民眾提供）

新光三越A8店提到，已有為全體員工投保疫苗險，也鼓勵積極施打疫苗，希望各位廠商能共同配合防疫政策，一同打到安心、安全的買場環境。

此外，新光三越也公布，A8店地下一樓依循市府防疫指引，12日暫停營業一天，後續相持續配合防疫，隨時依照狀況強化，落實全館實聯制、口罩100％到位以及入場量體溫等措施。

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