「火葬場被叫名字」前輩加速離開！他目擊後悔了：難忘的恐怖畫面

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

每到農曆七月，許多人開始繪聲繪影，傳誦各種禁忌傳說。「PTT媽佛版」紅人大師兄就分享，剛到火葬場工作時，老學長曾告誡他，「後面若有人喊你名字，千萬別回頭！」後來他總算理解背後含意，甚至親睹畢生難忘的恐怖畫面。

大師兄昨晚在臉書提到，當時老學長叮囑他，「在火葬場裡工作，假如聽到後面有人喊你的名字，記住，千萬不要回頭！」聞言，他並不感到意外，畢竟這類禁忌大家或多或少都有聽過，尤其他們又是在服務往生者的行業中，一定會有些特別的忌諱。

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某天快下班時，他跟老學長走在火葬場的走道上，天色漸暗，氣氛也越發詭譎，感覺任何風吹草動都會讓人疑神疑鬼，「突然身後一個聲音，是叫著老學長的名字。」而對方彷彿用盡生平的力量，加快腳步往前衝；至於還是菜鳥的他，則呆愣在原地，不知所措。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

大師兄接著說，「沒過多久，身後又慢慢地喊著我的名字，我有點想跑，而腳卻不聽使喚，於是我慢慢地將頭轉了回去，那時候，我看到了畢生難忘的恐怖畫面...主管。」

最後，主管追上了他，並抱怨一波「X的那個老頭，叫他名字不回直接落跑，那個新來的，等等下班前燈管換一換，地板擦一擦，撿骨室檯子要洗，外面草打一打！記住，沒做好不准下班，保持這種工作態度，不要像學長一樣，他X的喊他們名字就開溜！」

剎那間，他終於領悟學長的話，而網友們也不禁笑回，「應該不只火葬場，任何行業都適用」、「果然是不能回頭的」、「狼若回頭，不是報恩，就是報仇」、「這跟當兵一樣，不要被抓到」、「鐵打的金玉良言啊」。