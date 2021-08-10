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不要再煩我！　12星座「不想聊天」的超真實回應

▲▼手機聊天。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲12星座想結束話題，會有哪些表現。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

手機聊天，聊到一半，對方卻不見了，甚至可能出現已讀不回的狀況，據《星座好朋友》網站指出，12星座如果出現以下表現，代表他不想再繼續聊下去，暗示你該停止了！

牡羊座：開始只傳貼圖
當牡羊跟你聊的差不多，想要結束聊天，就會開始用貼圖代替打字，目的就是要讓你沒有話可以接，如果你堅持繼續跟他「貼圖尬聊」，牡羊看能直接離線不理。

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金牛座：那就先這樣吧
金牛想要結束話題時，會選擇用「客氣不失禮貌」的話回應你，言下之意就是他不想再聊下去，如果你識相就自己趕快結束話題，否則金牛下次真的不會想再跟你聊。

雙子座：直接不讀不回
雙子不想聊的時候就，比較任性，他們會乾脆搞失蹤，無論你傳什麼都不讀不回，製造自己很忙的假象，實際上，就是不想跟你聊天罷了，反正等到下次聊天再道個歉賠個不是說太忙就好。

巨蟹座：慢慢慢超慢回
巨蟹即使不想聊天，也不太會當面直接拒絕，但回覆訊息的時間會漸漸拉長，明示讓你知道他很忙，真的沒空跟你聊天，你最好自己趕快找台階結束話題。

獅子座：那我先去忙喔
獅子不想再跟你聊下去，會很坦率直接跟你說：「我要去忙了」，很清楚讓你明白，他不想、也沒時間跟你再聊，如果你還是執意纏著他，小心他們板起臉直接不甩你。

處女座：就不打擾你了
重視小細節的處女，即使想要結束話題，也會用比較婉轉的方式，用字遣詞也會讓你覺得舒服一點，可能會跟你說「先忙，就不打擾你」之類的話，讓你保持愉悅心情結束話題。

天秤座：我先去洗澡喔
天秤很懂得體諒別人的感受，如果真的不想跟你聊下去的時候，會選擇用「我先去洗澡、我先吃飯、我進地下室」之類的話回應你，只是可能一去就不回了這樣，默默結束彼此的談話。
 
天蠍座：先不聊了掰掰
天蠍不想跟你聊，不會拐彎抹角，也不會用什麼行為暗示，直接斬釘截鐵地跟你說：「先不聊了掰掰」，簡潔有力的結束話題。

射手座：直接人間蒸發
射手不想再聊的反應很明顯，就是直接大搞失蹤，讓你摸不著頭緒也找不到人，就算想再聊下去也無法，這就是射手的慣用大招，基本上每次都能成功奏效結束話題。

魔羯座：是喔嗯嗯哈哈
魔羯不想聊，也不會把場面搞得太尷尬，但卻會開始「是喔、嗯嗯、哈哈」出動各種敷衍詞彙，雖然看似在附和你，但其實魔羯搞不好根本連你打什麼訊息都沒在看。

水瓶座：開始說自己的
當水瓶想要結束聊天的時候，就真的會把你搞的一蹋糊塗了，你想聊什麼他就偏偏不跟你聊，開始講起一些奇怪的話題，讓你完全插不上話，各說各話聊不下去的時候，也就達成水瓶的目的。

雙魚座：開始各種符號
雙魚不想聊的時候會開始用各種敷衍的符號、貼圖回應你，像是回答「是喔」，或是讓人尷尬的符號「........」「= =」等等，讓你無法再接話。

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