「員工離職最大推力Top 3」　缺乏情感交流、上層關心很重要

文／職場人

你是否也常在猶豫著該不該轉職到別家公司，或著該不該在此時提出離職......？其實，會想通常都是已經無法忍受積累已久的不滿，或者有壓倒駱駝的最後一根稻草、致命性的事件發生，才會促使職場人真的提出辭呈，根據LinkedIn調查會導致員工想要離職、轉職的原因其實大同小異，統整為下列Top3：

Top3：工作與生活密切不分

▲員工想要離職的3個原因。（圖／pixabay，下同）



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離職最大推力Top3即是「工作與生活密切不分」，其實這個狀況因人而異，有些人會樂在其中，但也有人是完全無法接受在下班後、假日時收到任何工作上的訊息，如果你也有離職的念頭，或許你可以思考自己是因為這個原因才想離職的嗎？是不是有其它解決方式，像是跟主管溝通看看，或者自己若可以掌控的工作內容，可以試著調整工作步調、方式、順序，讓工作在預定時間內完成。

離職最大推力Top2：缺乏上層關心與情感交流

離職最大推力Top2為「缺乏上層關心與情感交流」，雖然我們都知道最好不要將情緒、感情、私事帶到公事上，但人本來就是情感動物，在工作上難免還是會需要與他人情感交流，若你與同事間相處不融洽、沒有從主管那裡得到肯定與關心，那麼你肯定也感受不到工作成就感，甚至會覺得這份工作冷冰冰。若是職場人任管理階層，其實可以適時地關心下屬工作狀況，儘管只是多一句口頭的問候，都可以收服員工的心。

離職最大推力Top1：高壓繁重的工作壓力

而促使員工離職最大的推力Top1為「高壓繁重的工作壓力」，根據調查大多數真的提出辭呈、決心離開的員工，通常壓力過大者大於工作倦怠者，當工作的壓力使之無法負荷，甚至影響到日常生活、身心狀況，就會促使員工開始尋找下一份工作。如果你是企業體或管理職，可以思考「高壓」與「難以控制的工作量」如何使公司容易留不住人才。

「離職」這件事雖說是個人的職涯決定，但多少還是會影響到你與公司間的互動及觀感，藉由上述多數人提出離職的主因，你也可以評估看看自己是否有同樣情況，而這個問題是否有辦法解決，別再只是「想」離職卻不知道想的原因是什麼，或者遲遲不敢提出辭呈！（釐清原因，不適合的公司就提起勇氣說掰掰）

Source：linkedin、pixabay

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