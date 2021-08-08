女子闖「靈異車站」抓鬼…神秘從頂樓墜落　警方反應不尋常

▲歷史悠久的布法羅中央車站也是著名的鬧鬼勝地。（翻攝維基百科）



圖文／鏡週刊

美國一名女子日前異想天開，效法好萊塢電影《魔鬼剋星》（Ghostbusters）的情節，與友人攜帶自製工具，摸黑爬上紐約布法羅中央車站（Buffalo Central Terminal）的頂樓狩獵鬼魂，但疑因天色昏暗，女子不慎從超過20英尺的頂樓墜下，當地警消獲報後，立即出動救護車送往醫院急救，最終女子並無生命危險，但兩人擅自闖入建築物，將可能面臨相關刑責。

▲美國一名女子模仿《魔鬼剋星》的情節，擅闖紐約百年車站捉鬼摔傷。（示意圖，翻攝IMDb）



據外媒報導，一名35歲的女性在上週六（7月31日）偕同一位男性友人，夜間闖入紐約布法羅中央車站中，兩人模仿電影《魔鬼剋星》中的劇情，攜帶自製工具狩獵幽靈，但疑因天黑視線不佳，女子不慎從超過20英尺的頂樓墜下，當地警消團隊在晚間10點30分接獲通報後，立刻派出救護車，載女子送往紐約州西部的伊利縣醫療中心（ECMC），經搶救後女子並無大礙，與他同行的男子則未受傷。

由於兩人在未經許可的情況下，擅闖車站探索據稱「鬧鬼」的車站大廳和走廊，恐已觸犯多條法規，奇怪的是，當地警察尚未對兩人提出控告，他們的身分也未被公開。

歷史悠久的布法羅中央車站興建於1929年，曾是紐約市最大的交通中心，但因美國經濟大蕭條和汽車的崛起，乘客量驟減導致入不敷出，車站在1979年被正式廢棄，目前作為歷史遺跡保存，每年吸引各國遊客慕名朝聖，布法羅中央車站也是出名的鬧鬼勝地，二次大戰期間，大量陣亡的士兵遺體皆由火車運回後，擺放在車站大廳供親人領取，美國超自然電視節目曾在建築物中，設置了大量鏡頭不間斷拍攝6小時，只為捕捉傳說中的幽靈身影。

1984年的好萊塢驚悚喜劇《魔鬼剋星》也曾在布法羅中央車站取景，故事描述四位被學校開除的大學教授，運用自身專業打造儀器，四處接案提供捉鬼服務，本片曾於2016年推出女性翻拍版，但評價兩極，系列第三部續集《魔鬼剋星：未來世》（Ghostbusters:Afterlife）將在11月上映。

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