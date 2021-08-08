第5輪加開莫德納！一天湧入4.7萬人預約　名額剩不到2成

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，第五輪疫苗加開第九類53~54歲約5.7萬人上網預約，系統7日下午4點開放後短短一天，已經有4.7萬人完成預約，佔符合預資格人數82.92%。

第五輪疫苗接種提供莫德納疫苗，開放65歲以上長者、55歲以上第九類對象預約第一劑，還有1~3類與孕婦等優先對象接種第二劑，今日中午12時截止，總計約43.9萬人完成預約，佔符合預約資格人數約85%。

惟為利疫苗資源有效利用，指揮中心經評估剩餘疫苗數量，增加開放「已於7月19日12時前意願登記Moderna疫苗，且為53-54歲之第九類對象」約5.7萬人，預約接種第一劑，預約時間從8月7日16時至8月9日12時止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人莊人祥表示，此次系統只開放第九類53、54歲族群，不包含其餘更大年齡層者，符合預約資格為5萬6493人。

根據指揮中心最新統計，系統8月7日16時開放至今（8）日17時為止，已有4萬6,845人完成預約，佔符合預資格人數82.92%。而第五輪包含原對象與加開對象，施打日期都是8月11日至8月17日。

【補充說明】

8/7 16:00 - 8/9 12:00預約接種 (截至8/8 17:00)

符合預約資格：56,493人。

預約人數：46,845人，佔符合預約資格人數82.92%。

8/5 14:00 意願登記 (截至8/8 17:00)

全國意願登記完成總人數：13,262,773人。(7/27 14:00 以後新增3,894,160人)

疫苗登記狀況：

AZ：1,027,378人，佔比7.75%

AZ、Moderna：7,224,844人，佔比54.47%

AZ、Moderna、高端：698,244人，佔比5.26%

AZ、高端：35,885人，佔比0.27%

Moderna：3,972,930人，佔比29.96%

Moderna、高端：123,126人，佔比0.93%

高端：180,004人，佔比1.36%

無(已打二劑新登記者)：362人，佔比0.00%（因人數太少，計算至小數點後四捨五入後所致）

意願登記高端疫苗總計：1,037,259人(7/27 14:00 以後新登記：629,630人）

打第1、2劑登記狀況：

意願登記打第1劑：6,847,133人

意願登記打第2劑：6,304,117人

其中已打2劑：111,523人