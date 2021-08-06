嫌女隊友打LOL太菜！男大生怒飆：混分鮑魚　她一招給出超狠制裁

▲陳男辱罵女隊友，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名陳姓男大生與女子「小花」（化名）同為知名遊戲英雄聯盟（LOL)之玩家，但他卻疑似因不滿對方操作，竟然就在遊戲聊天室內辱罵對方「混分鮑魚」、「又爛又臭」等語。對此，台中地院審理後，依法判其拘役20日，得易科罰金。

判決指出，陳男、小花日前在該遊戲中成為隊友，但陳男卻因不滿小花的操作，竟然就在不特定多數玩家得以共見共聞的聊天室內，對小花留言辱罵「你就是臭鮑魚啊、又爛又臭、可悲」、「話多的混鮑」、「混分鮑魚」等足以貶損小花之人格、社會評價之言論。陳男誇張的言詞讓小花氣炸，不甘心受到此羞辱，因此決定報警處理。

陳男被捕後坦承，確實有在聊天室內留言上開言論，但他卻矢口否認有任何公然侮辱之犯行，同時辯稱「在英雄聯盟內玩家們都習慣稱負責支援的角色為『鮑魚』或『海鮮』，當天是因為小花毫無作為且資助敵營，才會說出這些話，我認為『鮑魚』只是海鮮的一種，不具有性氾濫意思，我並無侮辱之意。」

對此，法官認為，陳男對女性之性別進行難堪粗鄙之侮謾，用語鄙俗輕蔑，違反社會善良風俗，足使小花聽聞後產生

難堪、不快或羞辱之感，貶損個人人格及社會評價無疑，因此認為陳男的辯詞不除採信，認為其不思理性溝通解決問題，反而以此方式侮辱對方，欠缺尊重他人之法治觀念，且犯案後始終否認犯行，態度不佳，審酌其當時為大學生、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯公然侮辱罪，判處他拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。