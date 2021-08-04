民進黨最新人事曝：蘇孔志接政策會副執行長、翁世豪掌媒創中心

監察院31日公布最新一期廉政專刊，其中財產申報部分，國家通訊傳播委員會主委詹婷怡獨自申報，她存款約百萬餘元，無有價證券，債務部分因為房貸與個人理財周轉而達到1100萬餘元，但她事業投資電影父後七日、龍飛鳳舞、進擊之路、阿麗芙等國片也砸了1100萬餘元；另外，雲林縣建設處長蘇孔志的事業投資也很特別，他太太吳立婷有筆300萬的事業投資是循證民調公司，且是透過夫妻贈與的方式取得。